Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Περισσότεροι από 250 επιζώντες τραυματίες της τρομοκρατικής επίθεσης στη Manchester Arena τον Μάιο του 2017 προσφεύγουν στη βρετανική δικαιοσύνη κατά της υπηρεσίας ασφαλείας MI5.

Στη βομβιστική επίθεση στο τέλος της συναυλίας της Αριάνα Γκράντε με δράστη τον 22χρονο Σαλμάν Αμπέντι είχαν σκοτωθεί 22 άνθρωποι και τραυματιστεί εκατοντάδες.

Η αγωγή από τους επιζώντες έρχεται μετά από το πόρισμα ανεξάρτητης έρευνας που έκρινε πως η πολύνεκρη επίθεση ίσως μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν η MI5 είχε ενεργήσει καταλλήλως επί των πληροφοριών ασφαλείας που είχε λάβει για τον δράστη κάποιους μήνες νωρίτερα.

Δύο συγκεκριμένες ανησυχητικές πληροφορίες για τον δράστη είχαν ελεγχθεί και είχαν κριθεί ως μη συνδεόμενες με τρομοκρατία.

Αποτέλεσμα του πορίσματος ήταν μια σπάνια δημόσια απολογία από τον γενικό διευθυντή της MI5 Κεν ΜακΚάλουμ προς συγγενείς θυμάτων και επιζώντες.

Ο Άντριου Ρούσσος, ο κυπριακής καταγωγής πατέρας του πιο νεαρού θύματος της επίθεσης, της οκτάχρονης Σάφι-Ρόουζ, έχει δηλώσει πως η κόρη του θα ήταν ακόμα εν ζωή «αν η MI5 είχε κάνει τη δουλειά της» και είχε σταματήσει τον δράστη.

Πηγή: skai.gr

