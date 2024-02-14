Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων αρνήθηκε χθες, Τρίτη, τη διεξαγωγή ψηφοφορίας επί του νομοσχεδίου για την παροχή νέας βοήθειας στην Ουκρανία, αγνοώντας την έκκληση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν προς τους Ρεπουμπλικάνους να «επιλέξουν την Αμερική» απέναντι στη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η στάση του Μάικ Τζόνσον τορπιλίζει, όπως το φοβόταν ο Μπάιντεν, το νομοσχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε χθες από τη Γερουσία, όπου την πλειοψηφία έχουν οι Δημοκρατικοί.

Ο Τζόνσον, που πρόσκειται στον Τραμπ - πιθανό αντίπαλο του Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου--, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν προτίθεται να επιτρέψει καν τη διεξαγωγή ψηφοφορίας επί του νομοσχεδίου.

«Σίγουρα όχι», τόνισε.

Η Γερουσία ενέκρινε το νομοσχέδιο αυτό που προβλέπει την παροχή βοήθειας ύψους 95 δισεκ. δολαρίων στην Ουκρανία, το Ισραήλ και την Ταϊβάν, όμως η τελική του υιοθέτηση εξαρτάται από τους υποστηρικτές του Ρεπουμπλικάνου πρώην προέδρου στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

«Λέω στους Ρεπουμπλικάνους της Βουλής: πρέπει να επιλέξετε. Θα υπερασπιστείτε την ελευθερία ή θα συμμετάσχετε στον τρόμο και την τυραννία; Θα είστε με την Ουκρανία ή με τον Πούτιν; Θα επιλέξετε την Αμερική ή τον Τραμπ;», είχε δηλώσει νωρίτερα ο Δημοκρατικός πρόεδρος σε σύντομη ομιλία του από τον Λευκό Οίκο.

Εν μέσω προεκλογικής χρονιάς, το θέμα αυτό προκαλεί μπρα-ντε-φερ μεταξύ του Μπάιντεν και του προκατόχου του.

«Όλα παζαρεύονται»

Ο 81χρονος Δημοκρατικός στη χθεσινή του ομιλία επέκρινε και τα σχόλια του Τραμπ για το ΝΑΤΟ.

Το Σάββατο ο πρώην πρόεδρος δήλωσε ότι «θα ενθάρρυνε» τη Ρωσία να επιτεθεί στις χώρες μέλη της Συμμαχίας που δεν πληρώνουν όσα τους αναλογούν.

«Είναι ανόητα, ντροπιαστικά και επικίνδυνα, είναι αντιαμερικανικά», υπογράμμισε ο Μπάιντεν. «Πιστεύει ότι (το ΝΑΤΟ) είναι ένα σύστημα εκβιασμού. Δεν κατανοεί ότι το ΝΑΤΟ βασίζεται στις θεμελιώδεις αξίες της ελευθερίας, της ασφάλειας και της κυριαρχίας», πρόσθεσε.

«Για τον Τραμπ οι αξίες δεν μετρούν, όλα παζαρεύονται», κατήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στη Γερουσία κάποιοι Ρεπουμπλικάνοι ψήφισαν υπέρ της παροχής βοήθειας στην Ουκρανία.

Ωστόσο η κατάσταση είναι διαφορετική στη Βουλή, όπου την πλειοψηφία έχουν οι Ρεπουμπλικάνοι. Ο Τζόνσον αρνείται εδώ και μήνες να εξετάσει το νομοσχέδιο, αν δεν αλλάξει η μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Μπάιντεν.

«Η εθνική ασφάλεια ξεκινά με την ασφάλεια στα σύνορα», υπογράμμισε και πάλι χθες.

Οι Ρεπουμπλικάνοι ζητούν η βοήθεια στην Ουκρανία να συνοδεύεται με την αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής, την ώρα που αριθμός ρεκόρ μεταναστών έχει φτάσει στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό.

Ένα συμβιβαστικό κείμενο προς αυτή την κατεύθυνση κατατέθηκε πρόσφατα στη Γερουσία, όμως τελικά οι συντηρητικοί το απέρριψαν εκτιμώντας ότι δεν είναι αρκετά αυστηρό.

Είναι δύσκολο να μην παρατηρήσει κανείς την επιρροή του Τραμπ στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα. Ο πρώην πρόεδρος έχει αναγάγει την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης σε βασικό ζήτημα της προεκλογικής του εκστρατείας και δεν σκοπεύει να προσφέρει μια πολιτική νίκη στον Μπάιντεν λίγους μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές.

«Όπως πρότεινε ο Τραμπ»

Από το νομοσχέδιο που συζητείται στο Κογκρέσο εξαρτάται ουσιαστικά η επανάληψη της παροχής στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, η οποία έχει διακοπεί από τα τέλη Δεκεμβρίου.

Στη μεγάλη τους πλειονότητα οι Δημοκρατικοί τάσσονται υπέρ της συνέχισης της βοήθειας. Όμως οι Ρεπουμπλικάνοι είναι διχασμένοι μεταξύ αυτών που είναι υπέρ του Κιέβου και αυτών που παραμένουν πιστοί στον Τραμπ.

Τη Δευτέρα το βράδυ ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ, μέχρι πρότινος ένας από τους Ρεπουμπλικάνους που τάσσονταν υπέρ της παροχής βοήθειας στην Ουκρανία, δήλωσε ότι τελικά θα αντιταχθεί στην υιοθέτηση του νομοσχεδίου. Πρόσθεσε μάλιστα ότι, αντί για την παροχή ενός συνολικού πακέτου βοήθειας στο Κίεβο, θα προτιμούσε να υιοθετηθεί ένα σύστημα δανείων «όπως πρότεινε ο πρόεδρος Τραμπ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.