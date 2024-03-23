Ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ αποκάλεσε τον ΟΗΕ «αντισημιτικό οργανισμό»

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Ίσραελ Κατζ αποκάλεσε σήμερα τον ΟΗΕ "αντιισραηλινό οργανισμό", μετά την επίσκεψη στις παρυφές της Λωρίδας της Γάζας του γενικού γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες ο οποίος απηύθυνε έκκληση για "άμεση ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός".

"Υπό τη διεύθυνσή του, ο ΟΗΕ έχει μετατραπεί σε έναν αντισημιτικό και αντιισραηλινό οργανισμό που παρέχει στέγη και ενθαρρύνει την τρομοκρατία", γράφει ο Κατζ στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

"Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ήρθε σήμερα από την αιγυπτιακή πλευρά του περάσματος της Ράφα και κατηγόρησε το Ισραήλ για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, χωρίς να καταδικάσει με οποιονδήποτε τρόπο τους τρομοκράτες της Χαμάς που λεηλατούν ανθρωπιστική βοήθεια", κατηγόρησε ο Ισραηλινός αξιωματούχος.

Πρόκειται για ένα νέο επεισόδιο στις επαναλαμβανόμενες εντάσεις μεταξύ του Ισραήλ και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Έπειτα από πεντέμισι μήνες πολέμου που βύθισε τη Λωρίδα της Γάζας σε μια ανθρωπιστική κατάσταση καταστροφική, ο Γκουτέρες μετέβη σήμερα στην αιγυπτιακή πλευρά της Ράφα, μια πόλη που βρίσκεται ανάμεσα στον παλαιστινιακό θύλακα και στην Αίγυπτο.

Ο Γκουτέρες τόνισε ότι πήγε εκεί για να επιστήσει την προσοχή στον "πόνο" των κατοίκων της Γάζας, που ζουν "έναν εφιάλτη δίχως τέλος".

"Τίποτα δεν δικαιολογεί τις φρικτές επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Και τίποτα δεν δικαιολογεί τη συλλογική τιμωρία που υπέστη ο παλαιστινιακός λαός. Τώρα περισσότερο από ποτέ, είναι η ώρα για άμεση ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός", τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

