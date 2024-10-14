Ισραήλ: Ο Γκάλαντ επισκέφθηκε τη βάση που χτυπήθηκε από drone της Χεζμπολάχ

Το Ισραήλ θα πάρει τα μαθήματά του από το χτύπημα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Χεζμπολάχ χθες το βράδυ, δεσμεύθηκε ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ τη Δευτέρα, επισκεπτόμενος τη βάση εκπαίδευσης της Ταξιαρχίας Γκολανί. Ο Γκάλαντ επισκέφθηκε την τραπεζαρία όπου σημειώθηκε το μακελειό.



«Αυτό είναι ένα δύσκολο περιστατικό με οδυνηρά αποτελέσματα», δήλωσε στους αξιωματικούς της ταξιαρχίας Γκολανί που ήταν παρόντες στο χτύπημα. «Πρέπει να το διερευνήσουμε, να μελετήσουμε τις λεπτομέρειες και να αφομοιώσουμε τα μαθήματα με γρήγορο και επαγγελματικό τρόπο».



«Αντιμετωπίζοντας την απειλή των UAV, εστιάζουμε σε μια εθνική προσπάθεια και ασχολούμαστε με την ανάπτυξη λύσεων που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της απειλής», πρόσθεσε ο Γκάλαντ.

Η επίθεση της Κυριακής, η οποία σκότωσε τέσσερις στρατιώτες και τραυμάτισε πάνω 67 ανθρώπους, δείχνει την αυξανόμενη απειλή που δημιουργούν τα drones στον σύγχρονο πόλεμο αναφέρει σε άρθρο της η Jerusalem Post. Το drone που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή την επίθεση (φωτό κάτω) πιστεύεται ότι είναι το Mirsad-1, ένα drone που αναπτύσσει η Χεζμπολάχ για πάνω από δύο δεκαετίες, και βασίζεται σε ιρανικά σχέδια.

Τα ονόματα των τεσσάρων στρατιωτών που σκοτώθηκαν στην επίθεση ανακοίνωσαν οι IDF.



Οι IDF κατονόμασαν τον λοχία Όμρι Ταμάρ, τον λοχία Γιόζεφ Γιέμπ, τον λοχία Γιόαβ Αμόν και τον λοχία Αλόν Αμιτάι ως τους τέσσερις στρατιώτες που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης με drone της Χεζμπολάχ το απόγευμα της Κυριακής.



Και οι τέσσερις στρατιώτες της ταξιαρχίας Γκολανί ήταν 19 ετών, και εκπαιδεύονταν όταν σκοτώθηκαν στη βάση, ανακοίνωσε ο στρατός.



Εκτός από τους τέσσερις στρατιώτες που σκοτώθηκαν στην επίθεση της Χεζμπολάχ, οι IDF ανέφεραν ότι ένας στρατιώτης στο 8101 τάγμα της 3ης ταξιαρχίας και ένας στρατιώτης στο 46ο τάγμα της 401ης ταξιαρχίας τραυματίστηκαν σοβαρά κατά τη διάρκεια μάχης στη νότια Γάζα την Κυριακή.



Συνολικά 67 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση με drones την Κυριακή και εκτός από τους τέσσερις στρατιώτες που σκοτώθηκαν, άλλοι επτά τραυματίστηκαν σοβαρά.



Μερικά από τα τραυματισμένα θύματα της επίθεσης μεταφέρθηκαν στο Ιατρικό Κέντρο Σέμπα.



Το drone που έπληξε τη βάση ήταν ένα από τα δύο που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ. Το άλλο καταρρίφθηκε πάνω από τη θάλασσα.



Οι σειρήνες δεν ενεργοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του συμβάντος, με τις IDF να ερευνούν το θέμα αυτό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.