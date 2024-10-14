Οι ρωσικές δυνάμεις θα είναι σε θέση να επιτεθούν σε έδαφος του ΝΑΤΟ το αργότερο μέχρι το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της γερμανικής υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών BND.

«Οι ρωσικές δυνάμεις θα πρέπει να είναι σε θέση να εξαπολύσουν επίθεση εναντίον του ΝΑΤΟ το αργότερο μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας», δήλωσε ο Μπρούνο Καλ σε κοινοβουλευτική επιτροπή στο Βερολίνο.

Πρόσφατα, από το Λονδίνο, ο γγ του Οργανισμού ανακοίνωσε πυρηνικές ασκήσεις στην Ευρώπη, στα πλαίσιο της διεξαγωγής της άσκησης "Steadfast Noon".

«Σε έναν ασταθή κόσμο, είναι σημαντικό να δοκιμάσουμε και να ενισχύσουμε την άμυνά μας, ώστε οι αντίπαλοι να γνωρίζουν ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο και ικανό να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε απειλή», δήλωσε ο Ρούτε.

Το ΝΑΤΟ τόνισε ωστόσο ότι οι ασκήσεις Steadfast Noon «δεν αποτελούν αντίδραση στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας».

Πηγή: skai.gr

