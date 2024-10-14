Το ζήτημα της άμβλωσης δεν έχει βρεθεί ποτέ στο παρελθόν τόσο πολύ στο επίκεντρο των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ, καθώς οι φετινές είναι οι πρώτες που διεξάγονται αφού το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας ακύρωσε την προστασία του δικαιώματος αυτού των γυναικών σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Η Ίρμα, η υπάλληλος υποδοχής στο Κέντρο Γυναικών Acacia στο Φοίνιξ της Αριζόνα, επαναλαμβάνει ένα μήνυμα που δίνει δεκάδες φορές την εβδομάδα σε διαφορετικές γυναίκες πριν από τα ραντεβού τους.

«Θα κάνουμε τη διαδικασία, οπότε πρέπει να προετοιμαστείτε», λέει, «να φτάσετε νωρίς, να φορέσετε λίγο έως καθόλου μακιγιάζ για να ελέγξουμε το χρώμα στο πρόσωπό σας».

«Εδώ υπάρχουν διαδηλωτές, αλλά κυρίως Σάββατο», λέει στις γυναίκες.

Όπως μεταδίδει το Sky News, η άμβλωση δεν είναι πλέον απλώς μια προσωπική ιατρική υπόθεση. Σε όλη τη χώρα, τα δικαιώματα στην αναπαραγωγή είναι ένα φλέγον εκλογικό ζήτημα.

Ειδικά στην πολιτεία της Αριζόνα όπου η άμβλωση είναι κυριολεκτικά στο ψηφοδέλτιο.

Ταμπέλες μέσα και έξω από την κλινική προτρέπουν τους ανθρώπους να «ψηφίσουν ναι στην πρόταση 139». Πρόκειται για ένα ειδικό μέτρο το οποίο, αν εγκριθεί, θα κατοχυρώσει τα δικαιώματα των αμβλώσεων στο σύνταγμα του κράτους.

Το μέτρο της ψηφοφορίας προστέθηκε κατόπιν αιτήματος των ψηφοφόρων της Αριζόνα μετά από 2 χρόνια στα οποία τα δικαιώματα στην αναπαραγωγή κρέμονται από μία κλωστή.

Η ακύρωση του νόμου Roe v. Wade, που έδινε στις γυναίκες το συνταγματικό δικαίωμα μιας εγκύου γυναίκας να επιλέξει να προβεί σε άμβλωση, «ξύπνησε» έναν αδρανή νόμο στην Αριζόνα από το 1864. Ο νόμος αυτός, της εποχής του εμφυλίου πολέμου, απαγόρευε όλες τις αμβλώσεις ακόμη και σε περίπτωση βιασμού ή αιμομιξίας. Έκτοτε καταργήθηκε, αλλά ο φόβος για τα δικαιώματα των γυναικών παραμένει.

«Είναι φρικτό και οι γυναίκες χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας αυτών των απαγορεύσεων», ανέφερε η Kristin Gambardella, «πρέπει να παλέψουμε για αυτές».

Πέρυσι, στην 17η εβδομάδα της εγκυμοσύνης, η κυρία Gambardella, η οποία είναι από το Tucson της Αριζόνα, ενημερώθηκε από έναν γιατρό ότι το αγέννητο παιδί της είχε εμβρυϊκές ανωμαλίες.

«Το μωρό μας, ήταν εγγυημένο ότι θα ζούσε μια σύντομη ζωή και θα ήταν γεμάτη πόνο και χειρουργικές επεμβάσεις», είπε.

Ήδη μητέρα ενός γιου, που γεννήθηκε το 2021, αυτή ήταν μια επιθυμητή εγκυμοσύνη, αλλά η κυρία Gambardella και ο σύζυγός της, Dave, πήραν την με βαθιά οδύνη να κάνουν έκτρωση.

Ωστόσο, ο νόμος στην Αριζόνα απαγορεύει πλέον την άμβλωση μετά από 15 εβδομάδες, ακόμη και σε περιπτώσεις εμβρυϊκών ανωμαλιών.

Το ζευγάρι οδήγησε επτά ώρες πέρα ​​από τις κρατικές γραμμές στο Νέο Μεξικό για να κάνει τη διαδικασία.

«Το τελευταίο βράδυ της εγκυμοσύνης μου, αποκοιμήθηκα σε ένα περίεργο χώρο βραχυχρόνιας ενοικίασης στο Νέο Μεξικό, προσπαθώντας να αγαπήσω τις τελευταίες μου στιγμές με το μωρό μου», δήλωσε η ίδια.

"Θα έπρεπε να είμαι με την οικογένειά μου, δίνοντας αγάπη στο κοριτσάκι μας και θρηνώντας για την απώλεια μας. Ήμουν θυμωμένη με την κατάστασή μου, αλλά αυτός ο θυμός μετατράπηκε σε πράξη."

Η κυρία Gambardella είναι αποφασισμένη να πει την ιστορία της με την ελπίδα ότι οι άνθρωποι στην Αριζόνα θα κινηθούν για να υποστηρίξουν την πρόσβαση στις αμβλώσεις.

Ανησυχεί ότι, εάν εκλεγεί, ο Ντόναλντ Τραμπ θα επιδιώξει την εθνική απαγόρευση των αμβλώσεων, αν και έχει επιμείνει ότι αυτό δεν αποτελεί μέρος της πλατφόρμας του.

"Δεν είχα την ευκαιρία να λάβω υγειονομική περίθαλψη στη δική μου πολιτεία. Η ιδέα να μείνω έγκυος υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, είναι τρομακτική".

Πηγή: skai.gr

