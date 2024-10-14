Ισραήλ: Πώς το drone Mirsad-1 της Χεζμπολάχ διείσδυσε στην άμυνα των IDF

Η επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Χεζμπολάχ κοντά στην περιοχή Μπινγιαμίνα την Κυριακή, η οποία σκότωσε τέσσερις στρατιώτες και τραυμάτισε πάνω 67 ανθρώπους, δείχνει την αυξανόμενη απειλή που δημιουργούν τα drones στον σύγχρονο πόλεμο αναφέρει σε άρθρο της η Jerusalem Post. Το drone που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή την επίθεση (φωτό κάτω) πιστεύεται ότι είναι το Mirsad-1, ένα drone που αναπτύσσει η Χεζμπολάχ για πάνω από δύο δεκαετίες, και βασίζεται σε ιρανικά σχέδια.



Το Mirsad-1, όπως σημειώνεται από ειδικούς από το ισραηλινό Ερευνητικό Κέντρο Alma, βασίζεται στο μοντέλο Mohajer-2 του Ιράν, με μικρές τροποποιήσεις προσαρμοσμένες στις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Χεζμπολάχ.



Το drone μπορεί να μεταφέρει έως και 40 κιλά εκρηκτικών, έχει τελική ταχύτητα 370 χιλιόμετρα την ώρα, και διαθέτει επιχειρησιακή εμβέλεια 120 χιλιομέτρων. Η Χεζμπολάχ έχει χρησιμοποιήσει το Mirsad-1 για αναγνωριστικά και επιθετικά χτυπήματα από το 2002, χρησιμοποιώντας το συχνά για να διαπεράσει τον ισραηλινό εναέριο χώρο.



Στην επίθεση στη Μπινγιαμίνα, η Χεζμπολάχ εκτόξευσε πολλαπλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη υπό την κάλυψη ενός πυραυλικού μπαράζ, μια τακτική που στοχεύει να υπερκεράσει τα ισραηλινά αμυντικά συστήματα. Ένα drone κατάφερε να αποφύγει τον εντοπισμό και να πέσει στην περιοχή Μπινιαμίνα, σηματοδοτώντας μια σημαντική παραβίαση στην ισραηλινή αεράμυνα. Σύμφωνα με μια έκθεση της Defense Industry Daily, δεν είναι η πρώτη φορά που ένα drone Mirsad-1 κατόρθωσε να διεισδύσει στην ισραηλινή άμυνα. Ένα παρόμοιο περιστατικό συνέβη νωρίτερα μέσα στο έτος, όταν μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Χεζμπολάχ πέταξαν πάνω από το ισραηλινό έδαφος για αρκετά λεπτά πριν επιστρέψουν στον Λίβανο αλώβητα.

Ενίσχυση του οπλοστασίου των drones

Η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών από τη Χεζμπολάχ αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ιρανικής στρατηγικής για την ενίσχυση των ικανοτήτων των δυνάμεων των πληρεξουσίων της. Η αμερικανική δεξαμενή σκέψης Ίδρυμα για την Άμυνα των Δημοκρατιών εξηγεί ότι η Χεζμπολάχ έχει ενσωματώσει όλο και περισσότερο drones στο οπλοστάσιό της για να συμπληρώσει τις υπάρχουσες δυνατότητες πυραύλων και ρουκετών της. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη όπως το Mirsad-1 επιτρέπουν στη Χεζμπολάχ να διεξάγει ακριβείς επιθέσεις βαθιά στο ισραηλινό έδαφος, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο για τις δυνάμεις της. Αυτή η τακτική, η οποία έχει τελειοποιηθεί με χρόνια δοκιμών, αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας του Ιράν να εξοπλίσει τους πληρεξουσίους του με προηγμένες τεχνολογίες.



Το Mirsad-1 είναι μόνο ένα από τα πολλά drones του στόλου drones της Χεζμπολάχ. Η οργάνωση έχει στη διάθεσή της μια ποικιλία από drones, πολλά από τα οποία είναι είτε ιρανικής κατασκευής είτε προσαρμοσμένα από εμπορικά μοντέλα. Αυτά τα drones χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς, όπως παρακολούθηση, συλλογή πληροφοριών και αποστολές καμικάζι. Αναφορές από το Ερευνητικό Κέντρο Άλμα υποδηλώνουν ότι η Χεζμπολάχ έχει πάνω από 2.000 drones στο οπλοστάσιό της, με ορισμένες εκτιμήσεις να υποστηρίζουν ότι η ομάδα διαθέτει πιο προηγμένα μοντέλα όπως τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Mohajer-4 και Shahed.



Η επίθεση στη Μπινγιαμίνα εγείρει ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των συστημάτων αεράμυνας του Ισραήλ στην αντιμετώπιση απειλών από drones. Ενώ o Σιδηρούς Θόλος (Iron Dome), το σύστημα αεράμυνας του Ισραήλ, είναι εξαιρετικά αποτελεσματικός κατά των πυραύλων, αντιμετωπίζει προκλήσεις στον εντοπισμό και την αναχαίτιση μικρών μη επανδρωμένων αεροσκαφών χαμηλής πτήσης όπως το Mirsad-1. Ο ισραηλινός στρατός έχει ξεκινήσει έρευνα για το γιατί δεν σήμανε συναγερμός κατά τη διάρκεια του συμβάντος στη Μπινγιαμίνα, παρά την αυξανόμενη χρήση drones από τη Χεζμπολάχ στις επιθέσεις της.



Αυτή η τελευταία επίθεση είναι μόνο ένα μέρος ενός συνεχιζόμενου πολέμου με drones μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ. Από τη δεκαετία του 1990, η Χεζμπολάχ έχει εκτοξεύσει πολυάριθμα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο ισραηλινό έδαφος, με πολλά περιστατικά να συμβαίνουν κατά τη διάρκεια περιόδων έντονης σύγκρουσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα drones έχουν χρησιμοποιηθεί για επιτήρηση, ενώ σε άλλες, έχουν φορτωθεί με εκρηκτικά για την εκτέλεση αποστολών αυτοκτονίας. Σύμφωνα με εμπειρογνώμονες στον τομέα της άμυνας, η Χεζμπολάχ εκτοξεύει συχνά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε συνδυασμό με εκτοξεύσεις ρουκετών για να υπερκεράσει την ισραηλινή άμυνα και να συγκεντρώσει επιχειρησιακά δεδομένα για μελλοντικά πλήγματα.

Οι τέσσερις στρατιώτες που σκοτώθηκαν στην επίθεση

Τα ονόματα των τεσσάρων στρατιωτών που σκοτώθηκαν στην επίθεση της Χεζμπολάχ κοντά στη Μπινγιαμίνα την Κυριακή, ανακοίνωσαν οι IDF.



Οι IDF κατονόμασαν τον λοχία Όμρι Ταμάρ, τον λοχία Γιόζεφ Γιέμπ, τον λοχία Γιόαβ Αμόν και τον λοχία Αλόν Αμιτάι ως τους τέσσερις στρατιώτες που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης με drone της Χεζμπολάχ το απόγευμα της Κυριακής.



Και οι τέσσερις στρατιώτες ήταν 19 ετών, και εκπαιδεύονταν όταν σκοτώθηκαν στη βάση, ανακοίνωσε ο στρατός.



Εκτός από τους τέσσερις στρατιώτες που σκοτώθηκαν στην επίθεση της Χεζμπολάχ, οι IDF ανέφεραν ότι ένας στρατιώτης στο 8101 τάγμα της 3ης ταξιαρχίας και ένας στρατιώτης στο 46ο τάγμα της 401ης ταξιαρχίας τραυματίστηκαν σοβαρά κατά τη διάρκεια μάχης στη νότια Γάζα την Κυριακή.



Συνολικά 67 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση με drones την Κυριακή και εκτός από τους τέσσερις στρατιώτες που σκοτώθηκαν, άλλοι επτά τραυματίστηκαν σοβαρά.



Μερικά από τα τραυματισμένα θύματα της επίθεσης μεταφέρθηκαν στο Ιατρικό Κέντρο Σέμπα.



Η Jerusalem Post ανέφερε την Κυριακή ότι το drone εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο και χρησιμοποιήθηκε μπαράζ πυραύλων για να μπορέσει να διεισδύσει στις ισραηλινές άμυνες.



Το drone που έπληξε τη βάση ήταν ένα από τα δύο που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ. Το άλλο καταρρίφθηκε πάνω από τη θάλασσα.

Πηγή: skai.gr

