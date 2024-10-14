Ισραήλ: Δύο συλλήψεις για σαμποτάζ - Σχεδίαζαν δολοφονία για λογαριασμό του Ιράν

Δύο Ισραηλινοί συνελήφθησαν επειδή πραγματοποίησαν μια σειρά σαμποτάζ για λογαριασμό του Ιράν και σχεδίαζαν να δολοφονήσουν έναν «επιφανή Ισραηλινό», ανακοίνωσαν τη Δευτέρα η υπηρεσία ασφαλείας Σιν Μπετ και η αστυνομία της χώρας.



Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση, ένας Ισραηλινός πολίτης που ταυτοποιήθηκε ως Βλαντισλάβ Βίκτορσον, 30 ετών, από την πόλη Ραμάτ Γκαν προσεγγίστηκε από έναν Ιρανό που ταυτοποιήθηκε ως «Μάρι Χόσι».





Στη συνέχεια, ο Βίκτορσον στρατολόγησε τη 18χρονη σύντροφό του Άννα Μπερνστάιν. Οι δυο τους πραγματοποίησαν διάφορες πράξεις δολιοφθοράς και βανδαλισμού — αρχικά γκράφιτι κατά της ισραηλινής πολιτικής και ανάρτηση αφισών, πυρπόληση αυτοκινήτων κοντά στο πάρκο Γιαρκόν του Τελ Αβίβ και εμπρησμούς — κατόπιν εντολής του Χόσι, ο οποίος τους έδινε οδηγίες στα εβραϊκά, αναφέρει η ανακοίνωση.



Οι δυο τους βιντεοσκόπησαν μερικές από τις πράξεις τους, και πληρώθηκαν με 5.000 δολάρια.



Στη συνέχεια τους ζητήθηκε να σκοτώσουν τον επιφανή Ισραηλινό και να πετάξουν μια χειροβομβίδα σε μια κατοικία, αναφέρει η ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι οι δυο τους συμφώνησαν στην πράξη αυτή και προσπαθούσαν να αγοράσουν όπλα. Μεταξύ άλλων, ο Βίκτορσον φέρεται να προσπάθησε να αποκτήσει ένα τουφέκι ελεύθερου σκοπευτή, πιστόλια και χειροβομβίδες.



Ο στόχος δεν κατονομάστηκε.



Η Σιν Μπετ τους τελευταίους μήνες έχει ανακοινώσει μια σειρά από φερόμενα ιρανικά σχέδια, στα οποία το Ιράν επιχείρησε να ξεγελάσει Ισραηλινούς στο διαδίκτυο για να εκτελέσουν αποστολές για λογαριασμό της Τεχεράνης, συμπεριλαμβανομένου ενός σχεδίου που αποκαλύφθηκε τον Ιανουάριο στο οποίο φέρεται να στρατολογήθηκαν Ισραηλινοί για τη συλλογή πληροφοριών για ανώτερους Ισραηλινούς αξιωματούχους.

