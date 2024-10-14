Η λιβανέζικη Χεζμπολάχ απείλησε σήμερα το Ισραήλ με περισσότερα πλήγματα εάν συνεχίσει τις επιθέσεις του στον Λίβανο, στον απόηχο της επιδρομής drone εναντίον στρατιωτικής βάσης κοντά στη Χάιφα, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις ισραηλινούς στρατιώτες και τραυμάτισε δεκάδες άλλους.

Σε ανακοίνωσή της, η Χεζμπολάχ διαμηνύει ότι «η αντίσταση υπόσχεται στον εχθρό» ότι η επίθεση «νότια της Χάιφα ήταν μόνο μια πρόγευση του τι τον περιμένει εάν αποφασίσει να συνεχίσει τις επιθέσεις του εναντίον του λαού μας».

Το πλήγμα στη στρατιωτική βάση της Μπινγιαμίνα ήταν το φονικότερο στο Ισραήλ από την έναρξη των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο στις 23 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

