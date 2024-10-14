Ισραήλ: Βίντεο μετά την επίθεση της Χεζμπολάχ σε βάση με 4 νεκρούς - Προσοχή σκληρές εικόνες

Βίντεο μετά την επίθεση της Χεζμπολάχ κοντά στην περιοχή Μπινγιαμίνα σε ισραηλινή βάση με 4 νεκρούς Ισραηλινούς στρατιώτες είδε το φως της δημοσιότητας. Συνολικά 67 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση με drones την Κυριακή, ενώ εκτός από τους τέσσερις στρατιώτες που σκοτώθηκαν, άλλοι επτά τραυματίστηκαν σοβαρά.

Στο βίντεο διακρίνεται αίμα και σε διάδρομο της βάσης. Προσοχή, σκληρές εικόνες.

Οι IDF κατονόμασαν τον λοχία Όμρι Ταμάρ, τον λοχία Γιόζεφ Γιέμπ, τον λοχία Γιόαβ Αμόν και τον λοχία Αλόν Αμιτάι ως τους τέσσερις στρατιώτες που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης με drone της Χεζμπολάχ το απόγευμα της Κυριακής.

Και οι τέσσερις στρατιώτες ήταν 19 ετών, και εκπαιδεύονταν όταν σκοτώθηκαν στη βάση, ανακοίνωσε ο στρατός.

