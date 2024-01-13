Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου προειδοποίησε σήμερα ότι «κανείς» δεν θα σταματήσει τη χώρα του στον πόλεμο που ξεκίνησε στη Λωρίδα της Γάζας που εξαπέλυσε ως αντίποινα για την φονική επίθεση της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου.

«Κανείς δεν θα μας σταματήσει, ούτε η Χάγη, ούτε ο Άξονας του Κακού, ούτε κανείς άλλος», δήλωσε ο Νετανιάχου σε συνέντευξη στο Τελ Αβίβ, αναφερόμενος ειδικότερα στο αίτημα της Νότιας Αφρικής ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ ).

Η Νότια Αφρική κατηγόρησε το Ισραήλ για γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

