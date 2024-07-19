Mε συντριπτική πλειοψηφία, η ισραηλινή Κνεσέτ (το κοινοβούλιο της χώρας) ψήφισε αργά την Τετάρτη υπέρ ενός ψηφίσματος που απορρίπτει την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, το σχέδιο ψηφίσματος που «απαγορεύει» την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους, υποστηρίχθηκε από τα κόμματα του συνασπισμού του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, μαζί με τα δεξιά κόμματα της αντιπολίτευσης, και υποστηρίχθηκε από το κεντρώο Κόμμα Εθνικής Ενότητας με επικεφαλής τον Μπένι Γκαντζ.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λάπιντ από την κεντροαριστερά και εκπρόσωποι του κόμματος Yesh Atid αποχώρησαν από την ολομέλεια για να αποφύγουν να στηρίξουν το μέτρο, παρά την υποστήριξή τους στη λύση των δύο κρατών.

Το ψήφισμα - που εγκρίθηκε με 68-9 - απορρίπτει συνολικά την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους, ακόμη και ως μέρος ενός διαπραγματευτικού διακανονισμού με το Ισραήλ.

Σύμφωνα με την Κνεσέτ, «η ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους στην καρδιά της Γης του Ισραήλ θα αποτελούσε υπαρξιακή απειλή για το κράτος του Ισραήλ και τους πολίτες του, θα διαιωνίσει την ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση και θα αποσταθεροποιήσει την περιοχή».

Στο κείμενο του ψηφίσμταος αναφέρεται ακόμα ότι «θα χρειαστεί μόνο λίγος χρόνος για να καταλάβει η Χαμάς τον έλεγχο του παλαιστινιακού κράτους και να το μετατρέψει σε εξτρεμιστική τρομοκρατική βάση, συνεργαζόμενη με τον υπό την ηγεσία του Ιράν άξονα για την εξάλειψη του κράτους του Ισραήλ».

«Η προώθηση της ιδέας ενός παλαιστινιακού κράτους θα είναι μια ανταμοιβή για την τρομοκρατία και μόνο θα ενθαρρυνθεί η Χαμάς και οι υποστηρικτές της, οι οποίοι θα το θεωρήσουν νίκη που επιτεύχθηκε χάρη στα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου και προοίμιο του εξτρεμισμού και η αρχή για τον έλεγχο της Μέσης Ανατολής».

Το κέιμενο εγκρίθηκε λίγες μέρες πριν από την επίσκεψη του Νετανιάχου στις ΗΠΑ, όπου θα μιλήσει στο Κογκρέσο και να συναντηθεί με τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο.

Η κίνηση αυτή πιθανό να ενοχλήσει ακόμη περισσότερο τους Δημοκρατικούς, που νιώθουν άβολα να «αγκαλιάσουν» μια ισραηλινή κυβέρνηση που απορρίπτει όλο και περισσότερο μια λύση δύο κρατών, αναφέρει το ρεπορτάζ της ισραηλινής εφημερίδας.

