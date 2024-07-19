Ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε χθες Πέμπτη «απίστευτη νίκη» στους Ρεπουμπλικανούς στις προεδρικές και βουλευτικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, στην ομιλία με την οποία έκλεισε το συνέδριο της παράταξης, που μοιάζει ενωμένη πίσω από την υποψηφιότητά του.

Η επίδειξη ενότητας της παράταξης της αμερικανικής δεξιάς ήταν από τα κεντρικά χαρακτηριστικά του συνεδρίου που άρχισε τη Δευτέρα στο Μιλγουόκι, στην πολιτεία Ουισκόνσιν, στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών. Η αντίθεση με τον πυρετώδη κατάσταση στην αντίπαλη παράταξη, τους Δημοκρατικούς, ολοένα περισσότερα στελέχη των οποίων καλούν τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να τερματίσει την κούρσα για την επανεκλογή του, ήταν εντυπωσιακή.

Πέντε ημέρες μετά την απόπειρα δολοφονίας του κατά τη διάρκεια προεκλογικής ομιλίας του στην Πενσιλβάνια, ο 78χρονος πρώην πρόεδρος εμφανίστηκε ξανά επί σκηνής, με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, για να εκφωνήσει ομιλία με διάρκεια 90 λεπτών, ως ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης του κόμματος.

Φορώντας ακόμα επίδεσμο στο δεξί αυτί, αποδέχθηκε και τυπικά το χρίσμα της παράταξης για να είναι ο υποψήφιος του GOP για την προεδρία. Οι περίπου 2.400 σύνεδροι του είχαν δώσει τις ψήφους τους ήδη από την πρώτη μέρα του συνεδρίου τη Δευτέρα.

🚨TRUMP’s SUPPORTERS STICK A BANDAGE ON THEIR EAR IN SOLIDARITY WITH EX-PRESIDENT TRUMP 🥹



Supporters of Donald Trump show their support for the former U.S. president by covering their ears with bandage



One delegate, Stacey Goodman from Arizona, explained that first one… pic.twitter.com/6hKX9YAKry — Lenka Houskova White (@white_lenka) July 18, 2024

«Είμαι υποψήφιος για να γίνω ο πρόεδρος όλης της Αμερικής, όχι της μισής», είπε στην ομιλία του, που είχε κάποιες «ενωτικές» νότες, αν και το μεγαλύτερο μέρος της παρτιτούρας ήταν αφιερωμένο στα ζητήματα που αρέσκεται να προβάλλει: την εγκληματικότητα, την παράτυπη μετανάστευση, τον πληθωρισμό...

Αναφέρθηκε στην απόπειρα δολοφονίας του στην Πενσιλβάνια, αν και είπε πως είναι «οδυνηρό» γι’ αυτόν.

«Πριν από μόλις μερικές ημέρες, το ταξίδι μου μαζί σας παραλίγο να τελειώσει ξαφνικά. Κι όμως να που είμαστε εδώ απόψε», δήλωσε ο υποψήφιος, που απέδωσε το γεγονός πως είναι ζωντανός σε θεϊκή παρέμβαση.

Όταν ακούστηκαν τα πυρά, «κατάλαβα αμέσως πως ήταν κάτι πολύ σοβαρό, πως δεχόμασταν επίθεση», αφηγήθηκε, στην πρώτη του δημόσια ομιλία μετά την απόπειρα, ακόμη φορώντας επίδεσμο στο δεξί του αυτί.

«Αίμα κύλαγε παντού. Κι όμως, με κάποιον τρόπο, αισθανόμουν ασφαλής, γιατί είχα τον Θεό μαζί μου», πρόσθεσε ο πρώην πρόεδρος.

Το στιγμιότυπο στο οποίο ο υποψήφιος σταματά λίγες στιγμές προτού πράκτορες της Secret Service τον απομακρύνουν εσπευσμένα για να απευθυνθεί στους οπαδούς του, με το πρόσωπο ματωμένο αλλά τη γροθιά υψωμένη, φωνάζοντας «Fight!» («αγωνιστείτε!»), έχει μετατραπεί σε εκλογικό ατού και η αναπαραγωγή της ήταν συνεχής στο συνέδριο, αφού δείχνει σύμφωνα με τους υποστηρικτές του το θάρρος του ανδρός: παρότι προσπάθησαν να τον σκοτώσουν, εκείνος δεν εγκαταλείπει ποτέ, είναι το μήνυμά τους.

Ο πρώην πρόεδρος ζήτησε να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή για τον Κόρι Κομπερατόρ, τον πενηντάρη πυροσβέστη ο οποίος έπεσε νεκρός όταν χτυπήθηκε από μια από τις σφαίρες που προορίζονταν γι’ αυτόν στην προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια.

Trump pays homage to Corey Comperatore, the firefighter killed in the wake of Trump's assassination attempt. pic.twitter.com/UkHDrma4EA — Russell Brand (@rustyrockets) July 19, 2024

President Trump says goodbye to the firefighter who lost his life protecting his family during the assassination attempt pic.twitter.com/TxW2lqrxpj — Matt Wallace (@MattWallace888) July 19, 2024

Όμως το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του κ. Τραμπ ήταν κλασικό, ήταν απόψεις και θέσεις που επαναλαμβάνει αέναα στις προεκλογικές εμφανίσεις του.

Αναφέρθηκε εκτενώς στην «εισβολή», κατ’ αυτόν και την παράταξή του, μεταναστών στις ΗΠΑ, υποσχόμενος να βάλει τέλος σε αυτή την «κρίση» κιόλας από την «πρώτη μέρα» της ενδεχόμενης νέας θητείας του, «κλείνοντας τα σύνορα», ενώ δεσμεύθηκε να ολοκληρώσει την οικοδόμηση του αντιμεταναστευτικού τείχους στη μεθόριο με το Μεξικό.

«Θα βάλω τέλος στην κρίση της παράνομης μετανάστευσης κλείνοντας τα σύνορά μας και τελειώνοντας το τείχος», διαβεβαίωσε ο πρώην πρόεδρος, επανερχόμενος στα μεγαλεπήβολα σχέδιά του για το πρόβλημα, που σκόνταψαν σε πολλά εμπόδια, ιδίως στις δικαστικές αίθουσες, κατά την πρώτη θητεία του.

Δεσμεύτηκε εξάλλου πως θα ευνοήσει την εξερεύνηση και την εκμετάλλευση κοιτασμάτων πετρελαίου κι ότι θα αναιρέσει μέτρα για την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής που έλαβε η κυβέρνηση του κ. Μπάιντεν. Υποσχέθηκε να ανακατευθύνει το σύνολο των κεφαλαίων που διατίθενται στην κατ’ αυτόν «πράσινη απάτη». Είχε αποσύρει κατά τη διάρκεια της θητείας του τις ΗΠΑ από τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα.

Παράλληλα, φρόντισε να αποφύγει θέματα που θα μπορούσαν να του κοστίσουν, όπως η άμβλωση.

Υποσχέθηκε να «σώσει» τη χώρα από την «ανίκανη και αποτυχημένη» κυβέρνηση του Δημοκρατικού διαδόχου του Τζο Μπάιντεν, επαναλαμβάνοντας τη θεωρία πως η Αμερική είναι «έθνος σε παρακμή».

Ο ίδιος ο πρόεδρος Μπάιντεν —σε πολύ δύσκολη θέση πολιτικά και σε απομόνωση, καθώς έχει COVID— παραδόξως προσωπικά δεν βρισκόταν στο στόχαστρο της ομιλίας του κ. Τραμπ.

Κατά τη διάρκειά της, κάλεσε να μη «δαιμονοποιείται» η αντιπολίτευση και η «πολιτική διαφωνία», αναφερόμενος στις ποινικές διώξεις σε βάρος του.

Μερικά 24ωρα μετά την απόπειρα δολοφονίας του, ο πρώην πρόεδρος απαίτησε οι Δημοκρατικοί να πάψουν «αμέσως» να τον χαρακτηρίζουν «εχθρό της δημοκρατίας», «απειλή» για το πολίτευμα — ενώ, ταυτόχρονα, κατηγόρησε το αντίπαλο κόμμα πως «καταστρέφει τη χώρα μας».

Στο ακροατήριο βρίσκονταν οι κυριότερες μορφές του κόμματος. Ήδη, την Τρίτη, πρώην αντίπαλοί του στην εσωκομματική κούρσα για το χρίσμα του ορκίστηκαν πίστη.

Κάνοντας κάποιες σποραδικές αναφορές σε διεθνή ζητήματα, έθιξε τον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, υποστηρίζοντας πως «δεν θα ξεσπούσε ποτέ» αν ήταν εκείνος πρόεδρος, ενώ απευθυνόμενος σε «όλο τον κόσμο» τόνισε «σας λέω το εξής: οι όμηροί μας το καλό που σας θέλω να έχουν επιστρέψει προτού αναλάβω την εξουσία, γιατί αλλιώς θα το πληρώσετε πολύ ακριβά», προφανώς αναφερόμενος στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Ευρύτερα, ο κ. Τραμπ παρουσίασε τον εαυτό του ως ηγέτη με μέγα διεθνές κύρος, ικανό να βάλει τέλος σε συρράξεις «μ’ ένα τηλεφώνημα», υπενθυμίζοντας τις διαπραγματεύσεις του με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν.

«Πιστεύω πως του λείπω», χαριτολόγησε ο κ. Τραμπ, υποσχόμενος πως, αν επιστρέψει στον Λευκό Οίκο, η Βόρεια Κορέα, χώρα με πυρηνικό οπλοστάσιο, θα σταματήσει τις πυραυλικές δοκιμές.

«Οι αντίπαλοί μας κληρονόμησαν έναν ειρηνικό κόσμο και τον μεταμόρφωσαν σ’ έναν πλανήτη σε πόλεμο (...) Δείτε την επίθεση εναντίον του Ισραήλ. Δείτε τι γίνεται στην Ουκρανία», ανέφερε.

Η βραδιά έκλεισε με την παραδοσιακή ρίψη χιλιάδων μπαλονιών στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας. Πλάι στον Ντόναλντ Τραμπ στη σκηνή ήταν μέλη της οικογένειάς του, η σύζυγός του Μελάνια και οι γιοι του, που εκθείασαν από το βήμα στις ομιλίες τους στο συνέδριο τον πατέρα τους. Επίσης παρών, στον στενό κύκλο: ο Τζ. Ντ. Βανς, ο 39χρονος γερουσιαστής με ασυνήθιστο προφίλ που ονόμασε υποψήφιο αντιπρόεδρό του ο μεγιστάνας.

Do you think Melania Trump is the most beautiful and smart First Lady America has ever had ? pic.twitter.com/Kg7LpsLjfB — Marjorie Taylor Greene Press Release (Parody) (@MTGrepp) July 19, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.