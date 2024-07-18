Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίσκεψη στα στρατεύματα στη νότια Γάζα την Πέμπτη, λέγοντας ότι είναι απαραίτητο το Ισραήλ να διατηρήσει τον έλεγχο της λωρίδας κατά μήκος των συνόρων της περιοχής με την Αίγυπτο.

Στα σχόλιά του στη Ράφα, τη νοτιότερη πόλη της Γάζας, ο Νετανιάχου αναφέρθηκε στην εκστρατεία κατά της Χαμάς και υπογράμμισε τις διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν στις πολύμηνες προσπάθειες επίτευξης κατάπαυσης του πυρός.

"What's next? The north"

From #Netanyahu's visit to the occupied #Rafah Crossing between #Gaza and #Egypt, he was recorded asking the soldiers what to do next. They responded by suggesting initiating another war in the "north," referring to #Lebanon. pic.twitter.com/VZeFR2klas — Palestine Info Center (@palinfoen) July 18, 2024

Το σχέδιο συμφωνίας που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ προβλέπει την πλήρη απόσυρση του Ισραήλ από τη Γάζα σε αντάλλαγμα για την πλήρη απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τη συνεχιζόμενη ισραηλινή παραμονή στο συνοριακό πέρασμα της Ράφα και στην κοντινή συνοριακή λωρίδα.

Η επίσκεψη του Νετανιάχου στη Ράφα ανακοινώθηκε ώρες αφότου ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, επισκέφθηκε τον πιο ευαίσθητο ιερό τόπο της Ιερουσαλήμ. Η κίνηση του Μπεν Γκβιρ θα μπορούσε επίσης να διαταράξει τις συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός.



Πηγή: skai.gr

