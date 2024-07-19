Χιλή: Σεισμός 7,3 βαθμών , δεν αναφέρονται θύματα ούτε σοβαρές ζημιές

Σεισμική δόνηση 7,3 βαθμών συντάραξε χθες Πέμπτη τη βόρεια Χιλή, έκανε γνωστό το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), πάντως ως αυτό το στάδιο οι αρχές της χώρας της Λατινικής Αμερικής διαβεβαιώνουν πως δεν έχουν αναφερθεί ούτε θύματα, ούτε σοβαρές υλικές ζημιές.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 265 χιλιόμετρα ανατολικά από την πόλη Αντοφαγκάστα, λιμάνι στον Ειρηνικό, και κάπου 20 χιλιόμετρα από την τουριστική πόλη Σαν Πέδρο δε Ατακάμα· το εστιακό βάθος ήταν 126 χιλιόμετρα, κατά τα πρώτα στοιχεία του USGS.

Το εθνικό σεισμολογικό κέντρο της Χιλής ανέφερε ότι ο σεισμός σημειώθηκε χθες στις 21:50 (τοπική ώρα· στις 04:50 ώρα Ελλάδας).

Ο πρόεδρος Γκαμπριέλ Μπόριτς διαβεβαίωσε μέσω X πως «μέχρι στιγμής, δεν μου έχουν αναφερθεί ούτε τραυματίες, ούτε σοβαρές ζημιές, όμως ομάδες επιτόπου ακόμη συγκεντρώνουν πληροφορίες».

Διευκρίνισε πως εξαιτίας του σεισμού έγιναν κατολισθήσεις που προκάλεσαν ζημιές σε δρόμο.

Urgente Chile 🇨🇱



Se presentó sismo de 7.3 de Magnitud

En Antofagasta, Chile, con 126 km Profundidad a las 8.50 PM hora local



Primeras imágenes que llegan del país austral pic.twitter.com/0AKiTdUr8s — Luis Aníbal Rincón Arguello. ® 🇨🇴 (@Rincon001A) July 19, 2024

Τοπικοί αξιωματούχοι επίσης ανέφεραν πως δεν έχουν πληροφόρηση για θύματα ή σοβαρές ζημιές.

«Παρά το μέγεθος (του σεισμού), δεν υπάρχουν μεγάλες ζημιές. Δεν έχουμε πληροφόρηση για κατάρρευση σπιτιών», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο δήμαρχος της Σαν Πέδρο δε Ατακάμα, ο Χούστο Σουλέτα.

Ανέφερε πως διακόπηκε η ηλεκτροδότηση όταν έγινε ο σεισμός, αλλά αποκαταστάθηκε μερικά λεπτά αργότερα.

Η Χιλή βρίσκεται πάνω στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού Ωκεανού, περιοχή στο υπέδαφος της οποίας τέμνονται τεκτονικές πλάκες και παρουσιάζει έντονη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Το 2010, σεισμός 8,8 βαθμών είχε πλήξει την κεντρική και νότια Χιλή με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 525 άνθρωποι, οι 100 εξαιτίας του τσουνάμι που προκάλεσε.

Το επίκεντρο του νέου σεισμού βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τα σύνορα με την Αργεντινή (περίπου 80 χιλιόμετρα) και με τη Βολιβία (λιγότερα από 30 χιλιόμετρα).

Nuevas imágenes que nos envían por terremoto en San Pedro de Atacama en la Región de Antofagasta con una Magnitud de 7.3 Mw, reportan rodados en la Ruta 1 Tocopilla, y corte de suministro eléctrico en algunos sectores @biobio @chile_accidente @Louisvasquez23 @Pabl0Manzanares pic.twitter.com/toxI4pObc2 — IEC-180 CONTROL STGO (@fdo2000) July 19, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

