Οι σιίτες αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση εναντίον του Τελ Αβίβ στο Ισραήλ με drone, με τις ισραηλινές αρχές να κάνουν λόγο για έναν νεκρό και πολλούς τραυματίες.

Ο Γιάχια Σαρίε στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι επεσήμανε σε ανακοίνωσή του ότι «η αεροπορική δύναμη των drones των ενόπλων δυνάμεων της Υεμένης (...) διεξήγαγε αξιόλογη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον σημαντικού στόχου στην κατεχόμενη περιοχή της Γιάφα, γνωστή στο Ισραήλ με το όνομα Τελ Αβίβ».

Ο ίδιος εξήγησε ότι οι Χούθι θα συνεχίσουν να στοχοθετούν το Ισραήλ σε ένδειξη υποστήριξης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ επεσήμανε ότι η περιοχή του Τελ Αβίβ θα είναι πρωταρχικός τους στόχος καθώς βρίσκεται "στο βεληνεκές των όπλων μας".

Στο Ισραήλ η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δέχθηκε εκατοντάδες κλήσεις «περίπου στις 03:00 το πρωί (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας)» σχετικά «με μια ισχυρή έκρηξη» στο Τελ Αβίβ.

Ένας άνδρας περίπου 50 ετών «βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του», επεσήμανε η αστυνομία, διευκρινίζοντας ότι είχε χτυπηθεί από θραύσματα.

Επίσης τέσσερις άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα από θραύσματα, ενώ άλλοι τέσσερις δέχθηκαν φροντίδες λόγω του σοκ που υπέστησαν. Όλοι τους έχουν πάρει εξιτήριο, επεσήμανε η διοίκηση του νοσοκομείου.

Εικόνες από την περιοχή όπου σημειώθηκε η έκρηξη δείχνουν το σημείο που μοιάζει να επλήγη ένα κτίριο, το οποίο βρίσκεται κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ.

«Δεν ήχησε καμία σειρήνα (προειδοποίησης)», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός χωρίς να επιβεβαιώσει τον ισχυρισμό των Χούθι, αν και πρόσθεσε ότι δεν αποκλείει τίποτα σχετικά με την προέλευση του μεγάλου βεληνεκούς drone.

«Μιλάμε για ένα μεγάλο UAV που μπορεί να διανύσει μεγάλες αποστάσεις», επεσήμανε αξιωματικός του στρατού ενημερώνοντας του δημοσιογράφους για το πλήγμα στο Τελ Αβίβ.

Ο ίδιος εξήγησε ότι το drone εντοπίστηκε από τον ισραηλινό στρατό όμως έγινε ένα «ανθρώπινο λάθος» με συνέπεια «τα συστήματα αναχαίτισης και άμυνας να μην ενεργοποιηθούν».

Οι Χούθι διεξάγουν εδώ και μήνες επιθέσεις εναντίον πλοίων στα ανοικτά της Υεμένης, στη στρατηγικής σημασίας για τη ναυσιπλοΐα Ερυθρά Θάλασσα και στον κόλπο του Άντεν, δηλώνοντας ότι ενεργούν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας μετά το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Το Σάββατο είχαν προειδοποιήσει ότι «δεν θα διστάσουμε να επεκτείνουμε τις στρατιωτικές μας επιχειρήσεις (…) μέχρι να σταματήσει η επίθεση» του Ισραήλ εναντίον της Γάζας.

Στο παρελθόν οι Χούθι έχουν δηλώσει ότι έχουν εξαπολύσει πολλές επιθέσεις εναντίον της ισραηλινής πόλης Εϊλάτ στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά το σημερινό πλήγμα είναι η πρώτη επιβεβαιωμένη επίθεσή τους εναντίον του Τελ Αβίβ.

«Η επιχείρηση διεξήχθη με ένα νέο drone με το όνομα ‘Yafa’, ικανού να παρακάμπτει τα συστήματα αναχαίτισης του εχθρού, ο οποίος δεν εντοπίζεται από τα ραντάρ. Έπληξε τους στόχους του με επιτυχία», τόνισαν οι Χούθι στη σημερινή τους ανακοίνωση.

Ο Σαρίε προειδοποίησε εξάλλου ότι πλέον «η κατεχόμενη περιοχή της Γιάφα είναι μια μη ασφαλής ζώνη και πρωταρχικός στόχος» των επιθέσεων των Χούθι, οι οποίες «θα φτάσουν βαθιά» στο ισραηλινό έδαφος και θα διεξάγονται «κυρίως εναντίον ευαίσθητων στρατιωτικών στόχων και στόχων ασφαλείας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

