Ισραήλ: Επεισόδια πριν από την οριστική ψηφοφορία του νομοσχεδίου για τη δικαστική μεταρρύθμιση

Η αστυνομία χρησιμοποίησε κανόνια νερού και συνέλαβε διαδηλωτές έξω από το κοινοβούλιο του Ισραήλ εν όψει της βασικής ψηφοφορίας του νομοσχεδίου για τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης που έχει προκαλέσει σάλο.

Μήνες αναταραχών και κάποιες από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις στην ιστορία του Ισραήλ έχουν ακολουθήσει με αφορμή τη ψηφοφορία του συγκεκριμένου νομοσχεδίου.

Περίπου 150 μεγάλες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών, απεργούν τη Δευτέρα σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Οι μεταρρυθμίσεις στοχεύουν να περιορίσουν τις εξουσίες των δικαστηρίων, οι οποίες σύμφωνα με την κυβέρνηση έχουν διευρυνθεί πάρα πολύ. Οι αντίπαλοι λένε ότι οι μεταρρυθμίσεις θέτουν σε κίνδυνο το Ισραήλ ως δημοκρατία.

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ είπε ότι η χώρα βρίσκεται «σε κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης» και κάλεσε τους πολιτικούς ηγέτες να καταλήξουν σε συμβιβασμό.

Το πρωί της Δευτέρας η αστυνομία χρησιμοποίησε κανόνια νερού για να απομακρύνει διαδηλωτές συγκεντρωμένους έξω από την Κνεσέτ στην Ιερουσαλήμ. Ένας διαδηλωτής τραυματίστηκε, αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και έξι συνελήφθησαν, σύμφωνα με την αστυνομία. Άλλοι διαδηλωτές περικύκλωσαν ένα βαν της αστυνομίας φωνάζοντας «ντροπή» στους αστυνομικούς.

