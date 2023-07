Elon Musk: To «Χ» ήρθε, τα πουλιά «φεύγουν» από το λογότυπο του Twitter

Ο Έλον Μασκ και η διευθύνουσα σύμβουλος του Twitter Λίντα Γιακαρίνο αποκάλυψαν σήμερα ένα λογότυπο για το μέσο κοινωνικής δικτύωσης το οποίο δείχνει ένα λευκό "Χ" σε μαύρο φόντο σε αντικατάσταση του οικείου συμβόλου με το μπλε πουλί. "Το Χ είναι εδώ: Ας το κάνουμε", έγραψε σε ένα τουίτ η Γιακαρίνο, η οποία ανήρτησε επίσης φωτογραφία του λογότυπου που προβάλλεται στα γραφεία της εταιρίας στο Σαν Φρανσίσκο.

Οι λογαριασμοί της Γιακαρίνο και του Μασκ φέρουν το λογότυπο X, αν και το μπλε πουλί του Twitter εξακολουθεί να εμφανίζεται στην πλατφόρμα.

Το χάσταγκ "#GoodbyeTwitter" (Αντίο, τούιτερ) πλημμύρισε την πλατφόρμα σε μια αναφορά στο παλιό λογότυπο καθώς αρκετοί χρήστες επέκριναν το νέο. Ο Μασκ ανέφερε σε ανάρτηση χθες Κυριακή πως ήθελε να αλλάξει το λογότυπο του Twitter και έκανε δημοσκόπηση μεταξύ των εκατομμυρίων ακολούθων του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης αν θα τους άρεσε να αλλάξει το χρώμα του ιστότοπου από μπλε σε μαύρο.

X is here! Let’s do this. pic.twitter.com/1VqEPlLchj