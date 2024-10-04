Ενισχύεται η εκτίμηση του ισραηλινού στρατού ότι ο διάδοχος του αρχηγού της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, Χασέμ Σαφιεντίν, σκοτώθηκε την Πέμπτη στο χτύπημα στη Βηρυτό.

Το Ισραήλ πραγματοποίησε «χειρουργικό βομβαρδισμό» στη Βηρυτό τη νύχτα της Παρασκευής στοχεύοντας τον επικεφαλής της εκτελεστικής επιτροπής της Χεζμπολάχ Χασίμ Σαφιεντίν.

Ο Χασίμ Σαφιεντίν ήταν ο επικρατέστερος για να διαδεχθεί τον Χασάν Νασράλα ως ηγέτης της Χεζμπολάχ. Ισραηλινός αξιωματούχος είπε ότι ο βρισκόταν σε ένα καταφύγιο, σε μεγάλο βάθος από το έδαφος, και δεν είναι ακόμη σαφές εάν σκοτώθηκε στην επίθεση.

Το ισραηλινό πλήγμα έλαβε χώρα σε ένα προάστιο νότια της Βηρυτού, όπου βρίσκονται πολλές υποδομές της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του λιβανικού Τύπου, το χτύπημα του Ισραήλ ήταν πολύ ισχυρότερο από αυτό που σκότωσε τον Νασράλα την περασμένη εβδομάδα. Ο αριθμός των θυμάτων δεν είναι ακόμη γνωστός.

Οι New Yokr Times αναφέρουν ότι ο Σαφιεντίν είναι εξάδελφος του Νασράλα και εντάχθηκε στη Χεζμπολάχ λίγο μετά την ίδρυσή της, το 1985. Εκτοτε ανήλθε ταχύτατα στα ανώτερα αξιώματα και έφθασε να θεωρείται διάδοχος του Νασράλα.

Πηγή: skai.gr

