Χασέμ Σαφιεντίν: Ποιος είναι ο διάδοχος του Νασράλα - που μπορεί να είναι ήδη νεκρός 

Το Ισραήλ, την Παρασκευή, φέρεται να στόχευσε τον Χασέμ Σαφιεντίν, τον άνθρωπο που θεωρούνταν ευρέως ως ο πιθανός διάδοχος του πρώην ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα.



Ο Χασάν Νασράλα, ο οποίος ηγήθηκε της τρομοκρατικής οργάνωσης για 32 χρόνια, σκοτώθηκε σε επίθεση στη Βηρυτό τον περασμένο μήνα. Τώρα η Χεζμπολάχ αντιμετωπίζει την πρόκληση της επιλογής νέου ηγέτη ενώ αντιμετωπίζει στη σφοδρότερη επίθεση στη 42χρονη ιστορία της.

Μερικά στοιχεία για τον Σαφιεντίν, για τον οποίο μια πηγή της σιιτικής οργάνωσης επέμεινε ότι επέζησε από τις ισραηλινές επιθέσεις, ωστόσο δεν υπάρχουν νέα του, ούτεΩς επικεφαλής του εκτελεστικού συμβουλίου της Χεζμπολάχ, ο Σαφιεντίν επιβλέπει τις πολιτικές υποθέσεις της Χεζμπολάχ. Συμμετέχει επίσης στο Συμβούλιο της Τζιχάντ, το οποίο διαχειρίζεται τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της οργάνωσης.και, όπως και αυτός, ένας κληρικός που φορά το μαύρο τουρμπάνι που υποδηλώνει την καταγωγή από τον προφήτη Μωάμεθ.Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ τον χαρακτήρισε τρομοκράτη το 2017. Τον Ιούνιο απείλησε με μεγάλη κλιμάκωση κατά του Ισραήλ μετά τη δολοφονία ενός άλλου διοικητή της Χεζμπολάχ. «Ας ετοιμαστεί (ο εχθρός) να κλάψει και να θρηνήσει», είχε αναφέρει στην κηδεία.Οι δημόσιες δηλώσεις του Σαφιεντίν συχνά αντικατοπτρίζουν τη μαχητική στάση της Χεζμπολάχ και την ευθυγράμμισή της με την παλαιστινιακή υπόθεση.Σε πρόσφατη εκδήλωση στη Νταχίγιε, το προπύργιο της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού που δέχεται επίθεση από τις IDF, δήλωσε: «Η ιστορία μας, τα όπλα μας και οι πύραυλοί μας είναι μαζί σας», σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους μαχητές.Ο Νασράλα «άρχισε να του αναθέτει θέσειςσε μια σειρά διαφορετικών συμβουλίων εντός της Χεζμπολάχ. Μερικά από αυτά πιο μακριά από την επικαιρότητα από άλλα. Τον έβαλαννα βγει και να μιλήσει» σχολίασε ο Φίλιπ Σμιθ, αναλυτής που μελετά τις υποστηριζόμενες από την Τεχεράνη σιιτικές πολιτοφυλακές.Οι οικογενειακοί δεσμοί του Σαφιεντίν, η φυσική ομοιότητα με τον Νασράλα, και η θρησκευτική του θέση ως απόγονος του Μωάμεθ θα μετρούσαν όλα υπέρ του.Έχει επίσης ασκήσει έντονη κριτική στις ΗΠΑ για την πολιτική τους αναφέρει η Jerusalem Post. Σε απάντηση στην αμερικανική πίεση στη Χεζμπολάχ, δήλωσε το 2017: «Αυτή η διανοητικά ανάπηρη, τρελή κυβέρνηση των ΗΠΑ με επικεφαλής τον Τραμπ δεν θα μπορέσει να βλάψει την αντίσταση», υποστηρίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες απλώς θα ενισχύσουν την αποφασιστικότητα της Χεζμπολάχ.

