Το Ισραήλ πραγματοποίησε «χειρουργικό βομβαρδισμό» στη Βηρυτό τη νύχτα της Παρασκευής εναντίον του επικεφαλής της εκτελεστικής επιτροπής της Χεζμπολάχ Χασίμ Σαφιεντίν, ανέφεραν τρεις Ισραηλινοί αξιωματούχοι.



Ο Χασίμ Σαφιεντίν ήταν ο επικρατέστερος για να διαδεχθεί τον Χασάν Νασράλα ως ηγέτης της Χεζμπολάχ. Ισραηλινός αξιωματούχος είπε ότι ο βρισκόταν σε ένα καταφύγιο, σε μεγάλο βάθος από το έδαφος, και δεν είναι ακόμη σαφές εάν σκοτώθηκε στην επίθεση.



Ο Σαφιεντίν βρίσκεται στη λίστα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ως Ειδικά Χαρακτηρισμένος Παγκόσμιος Τρομοκράτης. Μπήκε στη λίστα τον Μάιο του 2017.



Το ισραηλινό πλήγμα έλαβε χώρα σε ένα προάστιο νότια της Βηρυτού, όπου βρίσκονται πολλές υποδομές της Χεζμπολάχ.



Σύμφωνα με δημοσιεύματα του λιβανικού Τύπου, το χτύπημα του Ισραήλ ήταν πολύ ισχυρότερο από αυτό που σκότωσε τον Νασράλα την περασμένη εβδομάδα. Ο αριθμός των θυμάτων δεν είναι ακόμη γνωστός.

Οι New Yokr Times αναφέρουν ότι ο Σαφιεντίν είναι εξάδελφος του Νασράλα και εντάχθηκε στη Χεζμπολάχ λίγο μετά την ίδρυσή της, το 1985. Εκτοτε ανήλθε ταχύτατα στα ανώτερα αξιώματα και έφθασε να θεωρείται διάδοχος του Νασράλα.

Στο μεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί έφθασε σήμερα Παρασκευή στη Βηρυτό, (βίντεο του αεροσκάφους του) την ώρα που το Ισραήλ εντείνει τους βομβαρδισμούς του εναντίον της Χεζμπολάχ μετέδωσε το κρατικό λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Ο Αραγτσί πρόκειται να συναντηθεί με τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι και τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Ναμπίχ Μπέρι, στενό σύμμαχο της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με το πρόγραμμά του.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη στον Λίβανο υψηλόβαθμου Ιρανού αξιωματούχου μετά τη δολοφονία, στις 27 Σεπτεμβρίου, του επικεφαλής της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα σε ισραηλινό πλήγμα.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού προειδοποίησε τους κατοίκους πάνω από 38 οικισμών στον νότιο Λίβανο να απομακρυνθούν άμεσα ενόψει νέων πληγμάτων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.