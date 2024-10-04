Ζελένσκι: Oι Ουκρανοί είναι ισχυρότεροι από τον εχθρό

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι επισκέφθηκε τη βόρεια περιοχή Σούμι, απ’ όπου η Ουκρανία εξαπέλυσε τον Αύγουστο μια μεγάλη εισβολή στη γειτονική ρωσική περιοχή του Κουρσκ.

«Σήμερα άρχισα την επίσκεψή μου στην περιοχή Σούμι με μια συνάντηση με τους στρατιώτες μας που πολεμούν στην περιοχή του Κουρσκ, υπερασπιζόμενοι τις παραμεθόριες περιοχές και ολόκληρο το κράτος», δήλωσε μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή Telegram.

Σχεδόν δύο μήνες μετά την αιφνιδιαστική εισβολή, τα στρατεύματα του Κιέβου ελέγχουν τμήματα της παραμεθόριας ρωσικής περιοχής, αν και ο ρυθμός της προέλασης επιβραδύνθηκε και οι δυνάμεις της Μόσχας έχουν αρχίσει να αντεπιτίθενται.

«Είναι ζωτικής σημασίας να κατανοήσουμε ότι η επιχείρηση στο Κουρσκ είναι κάτι πραγματικά στρατηγικό, κάτι που δίνει κίνητρο στους εταίρους μας, το κίνητρο να είναι μαζί με την Ουκρανία, να είναι πιο αποφασιστικοί και να ασκούν πιέσεις στη Ρωσία», δήλωσε ο Ζελένσκι στην ανάρτησή του Telegram.

Ο πρόεδρος έχοντας δίπλα του τον διοικητή του στρατού Ολεξάντρ Σίρσκι, στη συνάντησή του με τους άνδρες της 82ης Ταξιαρχίας Αεροπορικής Επίθεσης, ευχαρίστησε τον στρατό που υπερασπίζεται την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

Είπε ότι η εισβολή, η οποία σύμφωνα με την Ουκρανία φέρνει τον πόλεμο πίσω στη Ρωσία, «βοήθησε τα μέγιστα» το Κίεβο να διασφαλίσει τα τελευταία πακέτα στρατιωτικής βοήθειας από τη Δύση.

«Πρέπει να παρακινήσουμε όλο τον κόσμο και να τον πείσουμε ότι οι Ουκρανοί μπορούν να είναι ισχυρότεροι από τον εχθρό», είπε απευθυνόμενος στους στρατιωτικούς.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι είχε συνάντηση με τη δική του στρατιωτική διοίκηση, με την οποία συζήτησε την κατάσταση στις γραμμές του μετώπου και την ενεργειακή κατάσταση στην περιοχή Σούμι. Η Ρωσία πλήττει τις περιφερειακές υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας, προκαλώντας διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Σήμερα ανακοινώθηκε ότι εξαιτίας της επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ενεργειακή μονάδα, έμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα τμήμα της περιοχής Σούμι. Η ουκρανική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας Ukrenergo αναγκάσθηκε «για να μην υπάρξει υπερφόρτωση του εξοπλισμού στο βασικό δίκτυο, να προβεί σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος στις περιοχές Σούμι και Πολτάβας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

