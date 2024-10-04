Νότιος Λίβανος: 11 διασώστες σκοτώθηκαν

Η Ισλαμική Επιτροπή Υγείας, που συνδέεται με τη σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε σήμερα ότι έντεκα διασώστες της σκοτώθηκαν σήμερα από τα ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο.

Η Επιτροπή διευκρίνισε ότι οι επτά τραυματιοφορείς σκοτώθηκαν «σε μια σιωνιστική επίθεση με στόχο τις ομάδες των διασωστών» στο δημόσιο νοσοκομείο Μαρτζαγιούν.

Οι υπόλοιποι τέσσερις έχασαν τη ζωή τους σε δύο ξεχωριστές επιθέσεις, σε άλλες περιοχές του νοτίου Λιβάνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.