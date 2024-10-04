Πιο κοντά στον ολοκληρωτικό πόλεμο από ποτέ η Μέση Ανατολή καθώς μετά το σενάριο του χτυπήματος των ενεργειακών υποδομών του Ιράν από το Ισραήλ, η Τεχεράνη απειλεί να απαντήσει με το ίδιο νόμισμα.

Κι ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι διαμηνύουν ότι ο Λευκός Οίκος εργάζεται για να περιορίσει την ισραηλινή απάντηση στο μπαράζ βαλλιστικών πυραύλων που εκτόξευσε το Ιράν στη χώρα την Τρίτη, η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι το Ισραήλ δεν βιάζεται να αντεπιτεθεί χωρίς ωστόσο να αποκλείει κανείς και τον αιφνιδιασμό.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Όπως μεταδίδει ο αναλυτής του ΣΚΑΪ από την Ουάσιγκτον, Μιχάλης Ιγνατίου, σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες φαίνεται ότι υπήρξε ένας συμβιβασμός ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ισραήλ για τους στόχους. Ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, απέκλεισε χτύπημα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και υποχώρησε σε ένα πιθανό πλήγμα στις ενεργειακές υποδομές στις ενεργειακές εγκαταστάσεις, τις πετρελαϊκές και φυσικού αερίου.

Ωστόσο, αξιωματούχοι στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη φοβούνται ότι ένα πλήγμα σε οικονομικούς στόχους του Ιράν, θα μπορούσε να προκαλέσει μια επικίνδυνη αλυσιδωτή αντίδραση.

Η Τεχεράνη έχει σηματοδοτήσει εδώ και καιρό ότι οι επιθέσεις στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου της αποτελούν «κόκκινη γραμμή».

Την Παρασκευή, η Τεχεράνη δια στόματος του αναπληρωτή διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης, Αλί Φαντάβι, διαμήνυσε ότι το Ιράν θα στοχεύσει ισραηλινές εγκαταστάσεις ενέργειας και φυσικού αερίου εάν το Ισραήλ αντεπιτεθεί.

«Εάν οι κατακτητές κάνουν ένα τέτοιο λάθος, θα στοχεύσουμε όλες τις πηγές ενέργειας, τις εγκαταστάσεις και όλα τα διυλιστήρια και τα κοιτάσματα φυσικού αερίου», είπε ο Φανταβί.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.