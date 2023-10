Το Ισραήλ κλείνει το τοπικό γραφείο του Al Jazeera επικαλούμενο λόγους εθνικής ασφαλείας Κόσμος 11:17, 20.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

10

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο Ισραηλινός υπουργός Επικοινωνιών ξεκαθάρισε ότι οι κανονισμοί εγκρίθηκαν προκειμένου να κλείσει το κανάλι ειδήσεων Al Jazeera στο Ισραήλ, το οποίο, όπως ισχυρίζεται, έχει βλάψει την εθνική ασφάλεια