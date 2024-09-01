Ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ δήλωσε σήμερα "σοκαρισμένος" από "την δολοφονία των έξι Ισραηλινών ομήρων από την Χαμάς" τα πτώματα των οποίων βρέθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας.

«Αυτοί οι αθώοι νέοι άνδρες και γυναίκες θα έπρεπε να είχαν μεταφερθεί κάπου με ασφάλεια και να είχαν επανενωθεί με τους οικείους τους εδώ και πολύ καιρό. Βρισκόμαστε στο πλευρό όλων των ομήρων», έγραψε ο Μπορέλ στο X.

«Χρειαζόμαστε μια κατάπαυση του πυρός για να λήξει αυτή η τραγωδία και να επιστρέψουμε όλους τους ομήρους στα σπίτια τους», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ εξέφρασε και εκείνος τον αποτροπιασμό του για την "φρικτή και ανούσια" δολοφονία των έξι ομήρων.

"Είμαι απολύτως σοκαρισμένος από την φρικτή και ανούσια δολοφονία έξι ομήρων στη Γάζα από την Χαμάς. Η Χαμάς θα πρέπει να απελευθερώσει τώρα όλους τους ομήρους και θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία για άμεση κατάπαυση του πυρός από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές για να δοθεί τέλος σε αυτό τον πόνο", έγραψε στο Χ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

