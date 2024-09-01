Οι σοροί των έξι ομήρων που απήχθησαν από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και ανασύρθηκαν από μια σήραγγα στη Ράφα της νότιας Γάζας τη νύχτα έφεραν τραύματα από πυροβολισμούς στο κεφάλι και σε άλλα μέρη του σώματός τους, αναφέρει το ισραηλινό μέσο, Ynet news.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών ερευνών έδειξαν ότι οι όμηροι δολοφονήθηκαν τις τελευταίες 48 ώρες.

Πιστεύεται ότι οι έξι απαχθέντες Καρμέλ Γκατ, 40, Έντεν Γερουσάλμι, 24, Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, 23, Αλεξάντερ Λομπάνοφ, Άλμογκ Σαρούσι, 25 και Όρι Ντανίνο, 25, μεταφέρθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου από τα βόρεια της Λωρίδας στη Ράφα στο νότο, όπου δολοφονήθηκαν.

Οι νεκροψίες που διενεργήθηκαν τη νύχτα έδειξαν επίσης ότι ένας από τους ομήρους είχε σημάδια που καταδεικνύουν ότι ήταν δεμένος. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ζούσαν σε δύσκολες συνθήκες και δεν είχαν κάνει μπάνιο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, υπήρχαν ενδείξεις για τραυματισμούς που υπέστησαν κατά την απαγωγή τους, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν με την πάροδο του χρόνου.

Το Ισραήλ ανέκτησε τις σορούς έξι ομήρων στη Γάζα συμπεριλαμβανομένου εκείνου του Ισραηλινο-αμερικανού Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, δήλωσε το βράδυ του Σαββάτου (πρωί Κυριακής ώρα Ελλάδας) ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

«Νωρίτερα σήμερα [σ.σ. Σάββατο], σε μια σήραγγα κάτω από την πόλη Ράφα, οι ισραηλινές δυνάμεις ανέκτησαν τα πτώματα έξι ομήρων που κρατούνταν από τη Χαμάς», ανέφερε ο Μπάιντεν σε δήλωση που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος. «Είμαι συντετριμμένος και εξοργισμένος».

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε δήλωση που εξέδωσε νωρίς σήμερα το πρωί πως τα πτώματα των Καρμέλ Γκατ, Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, Έντεν Γερουσάλμι, Αλεξάντερ Λομπάνοφ, Άλμογκ Σαρούσι και Όρι Ντανίνο μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ.

«Σύμφωνα με την αρχική εκτίμησή μας, δολοφονήθηκαν βάναυσα από τους τρομοκράτες της Χαμάς λίγο πριν φθάσουμε σε αυτούς», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του στρατού, υποναύαρχος Ντανιέλ Χαγκάρι.

Μερικές ημέρες νωρίτερα, ο Κάιντ Φαρχάν Αλκάντι, μέλος της κοινότητας των Βεδουίνων του νότιου Ισραήλ, διασώθηκε περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά από εκεί, ανέφερε ο στρατός.

Μετά τον εντοπισμό του Αρκάντι, οι Ισραηλινοί στρατιώτες έλαβαν εντολές να είναι πιο προσεκτικοί λόγω της πιθανότητας να βρίσκονταν και άλλοι όμηροι στην περιοχή, όμως δεν υπήρχε συγκεκριμένη πληροφορία για το πού βρίσκονταν οι όμηροι, είπε ο Χαγκάρι.

Οι πέντε από τους έξι ομήρους --ηλικίας 23 έως 32 ετών-- συνελήφθησαν στο φεστιβάλ της μουσικής τέκνο Nova από μαχητές της Χαμάς κατά τη διάρκεια της φονικής επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ κατά την οποία 1.205 άνθρωποι σκοτώθηκαν, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση επίσημα στοιχεία.

Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν, 97 εξακολουθούν να βρίσκονται στη Γάζα, 33 από τους οποίους έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον στρατό.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ υποστηρίζει πως οι έξι όμηροι ήταν ζωντανοί όταν απήχθησαν από τη Χαμάς και στη συνέχεια «δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ από τη Χαμάς».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ και η Αίγυπτος εξακολουθούν να καταβάλλουν προσπάθειες για την επίτευξη μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους κρατούμενους σε ισραηλινές φυλακές.

«Μια συμφωνία για την επιστροφή των ομήρων ήταν στο τραπέζι εδώ και δύο μήνες. Χωρίς τις καθυστερήσεις, τα σαμποτάζ και τα προσχήματα, εκείνοι τον θάνατο των οποίων μάθαμε στο πρωί θα ήταν σίγουρα ακόμα στη ζωή», δήλωσε σήμερα το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων.

«Είναι καιρός να ξαναφέρουμε τους ομήρους μας στο σπίτι, ώστε να βοηθήσουμε τους ζωντανούς να ανακάμψουν και να θάψουμε τους νεκρούς όπως τους αξίζει», συνεχίζει στην ανακοίνωσή του το Φόρουμ.

Το Φόρουμ διευκρινίζει πως ο Αλεξάντερ Λομάνοφ είχε γίνει πατέρας στη διάρκεια της αιχμαλωσίας του ενός παιδιού που είναι σήμερα πέντε μηνών.

«Η καρδιά όλου του έθνους ραγίζει σε χίλια κομμάτια», δήλωσε ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

«Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε αδιάκοπα κατά της εγκληματικής τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς», πρόσθεσε ο Χέρτσογκ.

Ο Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, που είχε συλληφθεί όμηρος στη διάρκεια ενός μουσικού φεστιβάλ κοντά στη Γάζα, είχε εμφανιστεί σε ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Χαμάς στα τέλη Απριλίου.

«Είχε μόλις κλείσει τα 23. Σχεδίαζε να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο», είπε ο Μπάιντεν. Οι γονείς του, η Ρέιτσελ Γκόλντμπεργκ και ο Τζον Πόλιν «ήταν θαρραλέοι, συνετοί και ακλόνητοι ακόμη και ενόσω υπέμεναν αυτό που δεν θα μπορούσαν να έχουν φανταστεί», είπε ο Μπάιντεν.

«Αγωνίστηκαν αδιάκοπα για τον γιο τους και όλους τους ομήρους που κρατούνταν κάτω από απαράδεκτες συνθήκες. Τους θαυμάζω και πενθώ μαζί τους πιο βαθιά απ' ό,τι οι λέξεις μπορούν να εκφράσουν», είπε ο πρόεδρος.

Ο Μπάιντεν δεσμεύθηκε πως «οι ηγέτες της Χαμάς θα πληρώσουν για τα εγκλήματά τους. Και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε 24 ώρες το 24ωρο για μια συμφωνία που θα εξασφαλίζει την απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων».

Η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις ανέφερε σε μια δήλωση ότι καταδικάζει σθεναρά τη συνεχιζόμενη βαναυσότητα της Χαμάς, και αυτό πρέπει να κάνει και όλος ο κόσμος. Η Χάρις, η υποψήφια των Δημοκρατικών για να διαδεχθεί τον Μπάιντεν, είπε πως η ίδια και ο πρόεδρος θα παραμείνουν αταλάντευτοι στη δέσμευσή τους να απελευθερώσουν τους Αμερικανούς και όλους τους ομήρους που κρατούνται στη Γάζα.

Μιλώντας νωρίτερα στους δημοσιογράφους στο Ρεχόμποθ Μπιτς, στο Ντέλαγουερ, ο Μπάιντεν είπε πως εξακολουθεί να είναι «αισιόδοξος» ότι θα επιτευχθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ώστε να σταματήσει ο πόλεμος.

«Νομίζω πως είμαστε κοντά στο να έχουμε μια συμφωνία», είπε. «Είναι καιρός αυτός ο πόλεμος να τελειώσει».

Ο Μπάιντεν πρόσθεσε πως «εξακολουθούν να γίνονται συναντήσεις».

«Νομίζω πως μπορούμε να κλείσουμε τη συμφωνία, όλοι έχουν πει ότι συμφωνούν στις αρχές» που θα τη διέπουν, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Πηγή: skai.gr

