Η Ουκρανία διεξήγαγε κύμα μεταμεσονύκτιων επιθέσεων με drone στη Ρωσία, με αποτέλεσμα δυο εγκαταστάσεις ενέργειας να τυλιχθούν στις φλόγες. Όπως μεταδίδει το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, πάνω από 158 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στόχευσαν 15 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και την ίδια τη Μόσχα.

Σύμφωνα με τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, τα συγκεκριμένα drone κατερρίφθησαν και καταστράφηκαν, όμως η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου στη Μόσχα σε «ξεχωριστό τεχνικό χώρο», όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης.

Δείτε βίντεο:

Flames rose from two power plants in Russia's Moscow and Tver regions after Ukrainian drone attacks, Russian officials reported.



The attack comes as Ukraine presses the US to allow Western weapons to be used to strike deep inside Russia.



👉 https://t.co/9BwpzxcS16 pic.twitter.com/EgSpWM1zLu — Sky News (@SkyNews) September 1, 2024

#UkraineRussiaWar

Belgorod, Russia, right now. Flames can be seen and, apparently, a street was hit



Telegram: https://t.co/1VT2ubtR4r pic.twitter.com/XuJRycRL6H — Geopolitics Insights (@GeoInsightsss) September 1, 2024

Ο Σεργκέι Σομπιάνιν ανέφερε ότι τουλάχιστον 11 μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν στο στόχαστρό τους τη ρωσική πρωτεύουσα, ενώ ταυτόχρονα δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν 120 χιλιόμετρα μακριά, στην περιφέρεια Τβερ κοντά στον ενεργειακό σταθμό του Κονάκοβο.

Τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν, επίσης, ότι ουκρανικά drone επιχείρησαν να επιτεθούν στην ενεργειακή εγκατάσταση Κασίρα δίπλα στη Μόσχα, όπου ωστόσο δεν υπήρξαν φωτιές, ζημιές και απώλειες.

Από την πλευρά της, η Ουκρανία δεν έχει προβεί μέχρι στιγμής σε κάποιο σχετικό σχόλιο, με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να πυκνώνουν τα πλήγματα εντός της ρωσικής επικράτειας τους τελευταίους μήνες, εκτοξεύοντας ταυτόχρονα πολλαπλά drone σε στόχους στρατηγικής σημασίας ανά εβδομάδα.

