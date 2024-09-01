Το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε ο πρόεδρος του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί συνετρίβη εξαιτίας δυσχερών καιρικών συνθηκών, σύμφωνα με το τελικό πόρισμα της έρευνας, μετέδωσε σήμερα η κρατική τηλεόραση του Ιράν.
Ο Ραϊσί, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας και άλλοι αξιωματούχοι, σκοτώθηκαν τον περασμένο Μάιο κατά την πτώση του ελικοπτέρου Bell 212 στο οποίο επέβαιναν, σε ορεινή περιοχή στο βορειοδυτικό Ιράν.
