Το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε ο πρόεδρος του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί συνετρίβη εξαιτίας δυσχερών καιρικών συνθηκών, σύμφωνα με το τελικό πόρισμα της έρευνας, μετέδωσε σήμερα η κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Ο Ραϊσί, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας και άλλοι αξιωματούχοι, σκοτώθηκαν τον περασμένο Μάιο κατά την πτώση του ελικοπτέρου Bell 212 στο οποίο επέβαιναν, σε ορεινή περιοχή στο βορειοδυτικό Ιράν.

