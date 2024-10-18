Προκειμένου το Ισραήλ να βεβαιωθεί ότι ο άνδρας που σκοτώθηκε της Τετάρτη στην περιοχή Τελ αλ-Σουλτάν της Ράφα ήταν ο ηγέτης της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, προχώρησαν σε τεστ DNA αφού πρώτα έκοψαν το δάχτυλο από τη σορό, όπως είπε στο CNN ο Chen Kugel, επικεφαλής παθολόγος στο Εθνικό Κέντρο Ιατροδικαστικής στο Τελ Αβίβ.

«Αφού το εργαστήριο έφτιαξε το προφίλ από το δάχτυλο, το συγκρίναμε με το προφίλ που είχε ο Σινουάρ κατά τη θητεία του ότι υπηρετούσε εδώ ως κρατούμενος, ώστε να μπορέσουμε τελικά να τον αναγνωρίσουμε από το DNA του», δήλωσε ο Chen Kugel.

Ο Σινουάρ πέρασε περισσότερες από δύο δεκαετίες στις ισραηλινές φυλακές πριν αποφυλακιστεί το 2011 στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων. Σύμφωνα με τον Kugel πρώτα προσπάθησαν να τον αναγνωρίσουν από τα δόντια του συγκρίνοντάς τα με άλλες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν, αλλά αυτό δεν ήταν «αρκετά πιστοποιημένο».

Μετά την ταυτοποίηση, η σορός του Σινουάρ έφτασε στο ιατροδικαστικό κέντρο στις 21:30 στο Τελ Αβίβ την Πέμπτη, όπου πραγματοποιήθηκε η πλήρης εξέταση DNA. Με βάση την ανάλυση, ήμασταν 100% βέβαιοι ότι το πτώμα ανήκε στον ηγέτη της Χαμάς, πρόσθεσε ο Kugel.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν βίντεο και εικόνες με το άψυχο σώμα του Σινουάρ. Αρχικά, στις φωτογραφίες φαινόταν το αριστερό του χέρι και με τα πέντε δάχτυλα. Στη συνέχεια, το ένα δάχτυλο έλειπε. Επίσης, στις φωτογραφίες φαίνεται ο Σινουάρ να φορά ένα ρολόι στο αριστερό του χέρι, ένα στρατιωτικό γιλέκο και ένα φουλάρι στο κεφάλι. Παράλληλα, ήταν χτυπημένο το δεξί του χέρι. Σε άλλες φωτογραφίες φαίνεται η θέση του σώματός του να έχει αλλάξει και το ρολόι να έχει αφαιρεθεί από το χέρι όπως επίσης το γιλέκο και το κασκόλ.

Πηγή: skai.gr

