Οι ηγέτες των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας, οι οποίοι συναντήθηκαν νωρίτερα σήμερα στο Βερολίνο, με αφορμή την επίσκεψη Μπάιντεν, «επιβεβαίωσαν την αποφασιστικότητά τους να υποστηρίξουν την Ουκρανία στον πόλεμό της εναντίον της επιτιθέμενης Ρωσίας, για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, ενώ ζήτησαν άμεση κατάπαυση του πυρός στην Μέση Ανατολή και επιστροφή των ομήρων.

Σε κοινή δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα μετά την τετραμερή συνάντηση στο Βερολίνο, ο Τζο Μπάιντεν, ο Εμανουέλ Μακρόν, ο Όλαφ Σολτς και ο Κιρ Στάρμερ δεσμεύονται να «συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία στις προσπάθειές της να εξασφαλίσει μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, βασισμένη στο διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και στον σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας».

Στο ίδιο ανακοινωθέν, οι τέσσερις ηγέτες ζητούν να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα, μετά τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ. Όπως επισημαίνεται, οι συνέπειες του θανάτου του Σινουάρ απασχόλησαν την τετραμερή συνάντηση, με τους συμμετέχοντες να τονίζουν την «άμεση ανάγκη» να επιστρέψουν στις οικογένειές τους οι όμηροι, να σταματήσει ο πόλεμος στη Γάζα και να διασφαλιστεί ότι η ανθρωπιστική βοήθεια φθάνει στους αμάχους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.