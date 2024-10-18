Η κοπέλα του Λίαμ Πέιν, Κέιτ Κάσιντι, ανήρτησε την πρώτη δήλωση μετά τον θάνατό του.

Το μοντέλο αναφέρει σε ανάρτησή της στο Instagram ότι τα «έχει χάσει εντελώς» και ότι «τίποτα από αυτά που έγιναν τις τελευταίες μέρες δεν της φαίνεται αληθινό».

«Liam, άγγελέ μου. Είσαι τα πάντα. Θέλω να ξέρεις ότι σε αγάπησα άνευ όρων και ολοκληρωτικά. Θα συνεχίσω να σε αγαπώ για το υπόλοιπο της ζωής μου. Σε αγαπώ Λίαμ.»

Ο Πέιν και η Κάσιντι έβγαιναν δύο χρόνια.

Δύο μέρες πριν τον θάνατο του τραγουδιστή, η 25χρονη Κάσιντι επέστρεψε στο σπίτι της στη Φλόριντα, αφήνοντας τον Πέιν στην Αργεντινή.

Πηγή: skai.gr

