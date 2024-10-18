Ο διοικητής του τάγματος Τελ Σουλτάν της Χαμάς, Μαχμούντ Χαμντάν, σκοτώθηκε νωρίτερα σήμερα, σύμφωνα με τις IDF και όχι πριν από αρκετές εβδομάδες όπως είχαν ανακοινώσει.

Σύμφωνα με τις IDF, ο Χαμντάν ήταν υπεύθυνος για τη φύλαξη του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ και των έξι Ισραηλινών ομήρων που δολοφονήθηκαν από μέλη της Χαμάς στη Ράφα στα τέλη Αυγούστου.

«Πριν από λίγες εβδομάδες διαπιστώθηκε ότι ο (Χαμντάν) πιθανότατα εξαφανίστηκε, μετά από πληροφορίες. Σήμερα καταλαβαίνουμε ότι το εύρημα των μυστικών υπηρεσιών στο οποίο βασίστηκε ο θάνατός του δεν ήταν αρκετά ακριβές», λένε οι IDF.

Αναφέρουν επίσης, ότι ο Χαμντάν συνέχισε να φρουρεί τον Σινουάρ από τότε, και νωρίτερα σήμερα, στρατεύματα της Ταξιαρχίας Bislamach τον σκότωσαν σε ανταλλαγή πυρών, περίπου 200 μέτρα από την τοποθεσία όπου σκοτώθηκε και ο ηγέτης της Χαμάς χθες Τετάρτη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.