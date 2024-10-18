Ένα νέο βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα ο ισραηλινός στρατός από τη στιγμή της εξουδετέρωσης του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ.

Συγκεκριμένα, οι IDF δημοσίευσαν πλάνα από τη στιγμή που το τανκ στοχεύει και ανοίγει πυρ κατά του σπιτιού που κρυβόταν ο ηγέτης της Χαμάς στην περιοχή Τελ αλ-Σουλτάν της Ράφα.

The IDF releases footage of the tank firing at the at the building in which Yahya Sinwar was hiding on Wednesday. One of the tank shells killed the Hamas leader. pic.twitter.com/JEAqCWejOF — Lazar Berman (@Lazar_Berman) October 18, 2024

Μία από τις οβίδες του τανκ σκότωσε τον Σινουάρ, ο οποίος είχε εντοπιστεί νωρίτερα από να κινείται στη γειτονιά με δύο σωματοφύλακες.

Οι IDF δημοσιοποίησαν επίσης εικόνες όπλων που βρέθηκαν στο σπίτι όπου σκοτώθηκε συμπεριλαμβανομένων τριών τουφεκιών και πυρομαχικών.

Νωρίτερα, δόθηκε στη δημοσιότητα βίντεο από τη στιγμή που drone εντοπίζει τον Γιαχία Σινουάρ μέσα στο σπίτι, καθισμένο σε μία πολυθρόνα λίγα δευτερόλεπτα πριν το τανκ ανοίξει πυρ.

ממצלמת הרחפן: כך נראו השניות האחרונות בחייו של רב המרצחים סינווארhttps://t.co/evaEjoUSUu pic.twitter.com/lQfYyXpVnU — החדשות - N12 (@N12News) October 17, 2024

Στην ανακοίνωσή τους για την επιχείρηση που λάμβανε χώρα στη Ράφα κατά την οποία εντόπισαν και εξόντωσαν τον αρχηγό της Χαμάς οι IDF αναφέρουν: «Αυτή την εβδομάδα (Τετάρτη), στρατεύματα της 828ης Ταξιαρχίας που επιχειρούν στην περιοχή Τελ αλ-Σουλτάν της Ράφα εντόπισαν αρκετούς υπόπτους στην περιοχή. Τα στρατεύματα πραγματοποίησαν σαρώσεις, κατά τις οποίες συνάντησαν τρομοκράτες που πυροβόλησαν εναντίον τους και πέταξαν χειροβομβίδες. Οι στρατιώτες ανταπάντησαν τα πυρά χτυπώντας τους τρομοκράτες, οι οποίοι είχαν ξεκινήσει προσπάθειες φυγής και είχαν χωριστεί σε δύο παρακείμενα κτίρια στην περιοχή.

Τα στρατεύματα συνέχισαν τη δραστηριότητά τους και τις σαρώσεις τους στην περιοχή για να στοχοποιήσουν τους τρομοκράτες και πυροβόλησαν τα κτίρια με πυρά τανκς, εξαλείφοντας τους τρομοκράτες.

Κατά τη διάρκεια σαρώσεων που διεξήγαγαν τα στρατεύματα το επόμενο πρωί, αναγνωρίστηκε το σώμα του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινγουάρ.

Αυτή η επιχείρηση ακολούθησε πολύμηνες επιχειρήσεις στις οποίες ο Ισραηλινός Στρατός σε συνεργασία με τον ISA και υπό την ηγεσία της 162ης Μεραρχίας, επιχείρησε εναντίον της Ταξιαρχίας Ράφα της Χαμάς και του Τάγματος Τελ αλ-Σουλτάν, εξολοθρεύοντας εκατοντάδες τρομοκράτες. Αυτές οι επιχειρήσεις έκλεισαν στο Sinwar, αποτρέποντας τη διαφυγή του και προετοιμάζοντας το έδαφος για την εξάλειψή του».

