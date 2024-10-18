Μια κρύπτη που είχε μέσα την αλληλογραφία του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ εντόπισαν οι στρατιώτες του ισραηλινού στρατού κατά τη διάρκεια ερευνών σε σπίτια κοντά στο σημείο όπου σκοτώθηκε, όπως αναφέρει το Channel 12.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα οι επιστολές, και αυτές που είχε λάβει ο Σινουάρ και αυτές που έστελνε, παρέχουν στο Ισραήλ πολύτιμες πληροφορίες, χωρίς να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες.

Μεταξύ των επιστολών ήταν και εκείνες που αντάλλασε με τον 10χρονο γιο του όπου σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Σινουάρ προσπαθούσε να τον εμποτίσει με μίσος για το Ισραήλ.

Ανάμεσα στα γράμματα ήταν και μερικές ζωγραφιές του γιου του με νεκρούς Ισραηλινούς στρατιώτες. Επίσης, ο γιος του φαίνεται να ρωτούσε τον Σινουάρ πότε θα τελείωνε ο πόλεμος.

