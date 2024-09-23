Η επίθεση των κομάντος της Χαμάς, που διείσδυσαν από τη Γάζα στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, ήταν πρωτοφανούς κλίμακας, με την ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση να εκμεταλλεύεται τον αιφνιδιασμό για να εισέλθει στο ισραηλινό έδαφος με μια σειρά από ταυτόχρονες ενέργειες.

1.205 νεκροί

Ακολουθεί το χρονολόγιο της πλέον αιματηρής ημέρας για το Ισραήλ από την ίδρυσή του το 1948, ο απολογισμός της οποίας έχει ανέλθει σε 1.205 νεκρούς, κυρίως αμάχους, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίστηκε σε επίσημα ισραηλινά στοιχεία και περιλαμβάνει τους νεκρούς ομήρους ή αυτούς που σκοτώθηκαν ενώ βρίσκονταν υπό κράτηση στη Λωρίδα της Γάζας.

Στις 06.29 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ο ισραηλινός στρατός εντόπισε μπαράζ ρουκετών που εκτοξεύονταν από τη Λωρίδα της Γάζας προς τις ισραηλινές κοινότητες που βρίσκονται στα σύνορα με τον παλαιστινιακό θύλακα.

Η Χαμάς δήλωσε ότι εκτόξευσε περίπου 5.000 βλήματα στο πλαίσιο επίθεσης που ονομάστηκε «Κατακλυσμός Αλ-Άκσα» σε μια αναφορά στο τέμενος Αλ-Ακσα, τον τρίτο ιερότερο τόπο του ισλάμ, που βρίσκεται στην ανατολική Ιερουσαλήμ, την οποία έχει καταλάβει και προσαρτήσει το Ισραήλ.

Το ισραηλινό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας ‘Σιδηρούς Θόλος’ ενεργοποιήθηκε, αλλά γρήγορα φάνηκε ότι δεν μπορούσε να αντεπεξέλθει στις χιλιάδες ρουκέτες που δεχόταν.

Την ίδια ώρα, μαχητές της Χαμάς –το κίνημα θα ανακοινώσει αργότερα ότι ήταν 1.200 -- κινήθηκαν προς τα σύνορα με μοτοσικλέτες, φορτηγάκια, μικρά μηχανοκίνητα σκάφη ακόμα και με αλεξίπτωτα πλαγιάς.

Χρησιμοποιούν εκρηκτικά και μπουλντόζες για να διασπάσουν τον φράκτη που χωρίζει τη Λωρίδα της Γάζας από το Ισραήλ και ξεκινούν επιθέσεις σε περίπου 50 τοποθεσίες, σκοτώνοντας ανθρώπους στα τυφλά στα κιμπούτς, σε στρατιωτικές βάσεις και σε ένα μουσικό φεστιβάλ.

Στα κιμπούτς, πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι, σκοτώνοντας τους κατοίκους και διαπράττοντας σεξουαλικές επιθέσεις η κλίμακα των οποίων είναι ακόμα δύσκολο να εκτιμηθεί.

Έκθεση του ΟΗΕ που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο κατέληξε ότι υπάρχουν «βάσιμοι λόγοι για να θεωρήσει κανείς», ότι «σεξουαλικές βιαιότητες» διαπράχτηκαν σε «διάφορα σημεία» στις 7 Οκτωβρίου, «συμπεριλαμβανομένων βιασμών και ομαδικών βιασμών σε τουλάχιστον τρία σημεία».

Στις 08.30, οι κομάντος εισβάλλουν σε στρατιωτικές βάσεις: στην Ερέζ, στο βορειότερο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, στη Ναχάλ Οζ, απέναντι από την πόλη της Γάζας, σε δύο άλλες κοντά στο κιμπούτς Μπεερί, σε μία στο Ρέιμ, κοντά στην κεντρική Γάζα, και σε δύο νοτιότερα, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο.

Οι κάτοικοι των κιμπούτς κοντά στη Γάζα αναγκάστηκαν να αμυνθούν με τα δικά τους μέσα απέναντι στους επιτιθέμενους της Χαμάς για ώρες, με τον στρατό να καθυστερεί να τους προσφέρει βοήθεια.

Τι περιέγραψαν οι κάτοικοι

Κάτοικοι περιέγραψαν στη συνέχεια ότι έμειναν κλεισμένοι σε καταφύγια ενώ οι δράστες προσπαθούσαν να σπάσουν τις πόρτες, ή πήραν τα όπλα που είχαν και βγήκαν στους δρόμους για να προσπαθήσουν να απωθήσουν την επίθεση.

Στο φεστιβάλ μουσικής Nova, όπου περίπου 3.000 άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί σε μια ανοικτή έκταση μερικά χιλιόμετρα από τη Λωρίδα της Γάζας, οι ένοπλοι της Χαμάς εισέβαλαν μαινόμενοι και επί ώρες ρήμαζαν, κατέστρεφαν, σφαγίαζαν … Συνολικά τουλάχιστον 370 άνθρωποι σκοτώθηκαν εκεί, σύμφωνα με τα επίσημα ισραηλινά στοιχεία.

Στο κιμπούτς Μπεερί, μια από τις πλέον πληγείσες κοινότητες, οι πρώτες ισραηλινές ενισχύσεις φθάνουν «από τις 13.30» σύμφωνα με έκθεση του στρατού.

Μεραρχία του στρατού φθάνει στις 16:15 για να οργανώσει την συντονισμένη απομάκρυνση των επιζώντων και να ξαναπάρει τον έλεγχο του κιμπούτς.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει επίσημα γύρω στις 18:00 ότι «στρατιώτες και άμαχοι» απήχθησαν από τη Χαμάς και οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, όπως δείχνουν από το πρωί φωτογραφίες που τράβηξαν δημοσιογράφοι στη Γάζα ή βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

251 άνθρωποι απήχθησαν

Συνολικά, 251 άνθρωποι απήχθησαν όμηροι, 44 εκ των οποίων στο φεστιβάλ Nova και τουλάχιστον 74 στο κιμπούτς Νιρ Οζ.

Κάποιοι εξ αυτών, μεταξύ των οποίων και στρατιώτες, ήταν ήδη νεκροί όταν μεταφέρθηκαν στη Γάζα, σύμφωνα με τον στρατό.

Όμηροι μπορεί να σκοτώθηκαν από φίλια πυρά, κυρίως στο κιμπούτς Μπεερί, όπου αυτόπτες μάρτυρες δηλώνουν σε ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ότι τεθωρακισμένο έβαλε κατά κατοικίας στην οποία 14 άνθρωποι κρατούνταν από τους μαχητές της Χαμάς.

Τουλάχιστον 41.431 θάνατοι στη Γάζα

Το Ισραήλ ξεκινά να βομβαρδίζει ανελέητα τη Γάζα, τον παλαιστινιακό θύλακα που διοικείται από τη Χαμάς από το 2007 και στον οποίο ζουν 2,4 εκατ. κάτοικοι.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου αναφέρει το πρώτο πλήγμα στη Γάζα στις 10:39, ενώ θα ακολουθήσουν πολλά άλλα.

Στις 11:34, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δηλώνει σε τηλεοπτικό διάγγελμα: «Είμαστε σε πόλεμο».

Το απόγευμα, ο ισραηλινός στρατός καλεί 360.000 εφέδρους για να ενισχύσει τον στρατό που αριθμεί 170.000 στρατιώτες.

Έως τις 22 Σεπτεμβρίου, η ισραηλινή στρατιωτική επίθεση έχει προκαλέσει τουλάχιστον 41.431 θανάτους στη Γάζα, στην πλειονότητά τους αμάχων, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί από το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που θεωρούνται αξιόπιστα από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Με την έλευση της νύχτας, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό πιθανών άλλων ενόπλων της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, ενώ οι τρομοκρατημένοι πολίτες κλείνονται στα σπίτια τους και πολλοί δρόμοι είναι έρημοι.

Στις 10 Οκτωβρίου ο ισραηλινός στρατός θα ανακοινώσει ότι ανέκτησε τον έλεγχο σε όλες τις κοινότητες στο νότιο Ισραήλ που δέχθηκαν επίθεση από τη Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

