Οι ανησυχίες για μια ευρύτερη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ώθησαν διεθνείς αεροπορικές εταιρείες να αναστείλουν πτήσεις προς την περιοχή ή να αποφύγουν τον εναέριο χώρο του Λιβάνου

Όπως μεταδίδει το Reuters, παρακάτω είναι μερικές από τις αεροπορικές εταιρείες που έχουν προσαρμόσει τις υπηρεσίες τους από και προς την περιοχή:

AIR ALGERIE

Η αλγερινή αεροπορική εταιρεία ανέστειλε τις πτήσεις από και προς τον Λίβανο μέχρι νεωτέρας.

AIRBALTIC

Η AirBaltic σχεδιάζει να επαναλάβει τις πτήσεις μεταξύ Ρίγας και Τελ Αβίβ στις 17 Σεπτεμβρίου, ανέφερε μέσω email στις 16 Σεπτεμβρίου.

AIR FRANCE-KLM AIRF.PA

Η Air France ανακοίνωσε στις 17 Σεπτεμβρίου ότι ανέστειλε τα δρομολόγια προς τη Βηρυτό και το Τελ Αβίβ έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Από τις 23 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες κατάστασης πτήσεων στον ιστότοπό της έδειχναν ότι οι πτήσεις της Βηρυτού ακυρώθηκαν τουλάχιστον μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου, ενώ οι πτήσεις στο Τελ Αβίβ είχαν ακυρωθεί επανέλαβε τη λειτουργία. Δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Η KLM ακύρωσε όλες τις πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ έως τις 26 Οκτωβρίου. Η Transavia ακύρωσε πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ έως τις 31 Μαρτίου 2025 και πτήσεις προς το Αμμάν και τη Βηρυτό έως τις 3 Νοεμβρίου.

AIR INDIA

Ο ινδικός αερομεταφορέας ανέστειλε τις προγραμματισμένες πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ μέχρι νεωτέρας.

CATHAY PACIFIC 0293.HK

Η Cathay Pacific με έδρα το Χονγκ Κονγκ ακύρωσε όλες τις πτήσεις προς το Τελ Αβίβ μέχρι τις 27 Μαρτίου 2025.

DELTA AIR LINES DAL.N

Ο αμερικανικός αερομεταφορέας είπε ότι θα σταματήσει τις πτήσεις του μεταξύ Νέας Υόρκης και Τελ Αβίβ έως τις 31 Δεκεμβρίου.

EASYJET EZJ.L

Η οικονομική αεροπορική εταιρεία του Ηνωμένου Βασιλείου σταμάτησε τις πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ τον Απρίλιο και θα συνεχίσει τις πτήσεις στις 30 Μαρτίου 2025, δήλωσε εκπρόσωπος.

IAG ICAG.L

Η ισπανική εταιρεία χαμηλού κόστους Vueling, που ανήκει στην IAG, ακύρωσε τις δραστηριότητές της στο Τελ Αβίβ έως τις 12 Ιανουαρίου 2025, ανέφερε σε σχόλιο που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι πτήσεις προς το Αμμάν ακυρώθηκαν μέχρι νεωτέρας, πρόσθεσε η αεροπορική εταιρεία.

LOT

Ο πολωνικός αερομεταφορέας ανέστειλε τις πτήσεις προς τον Λίβανο μέχρι νεωτέρας, ενώ οι πτήσεις προς το Τελ Αβίβ εκτελούνταν τακτικά, ανέφερε σε σχόλιο που εστάλη μέσω email στις 20 Σεπτεμβρίου.

LUFTHANSA GROUP LHAG.DE

Ο γερμανικός όμιλος αεροπορικών εταιρειών ανακοίνωσε ότι ανέστειλε όλες τις συνδέσεις από και προς το Τελ Αβίβ και την Τεχεράνη έως τις 24 Σεπτεμβρίου, ενώ οι πτήσεις προς τη Βηρυτό θα ανασταλούν έως τις 26 Οκτωβρίου.

RYANAIR RYA.I

Η RYANAIR ακύρωσε πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ μέχρι τις 26 Οκτωβρίου, επικαλούμενη «λειτουργικούς περιορισμούς».

SUNDAIR

Η γερμανική αεροπορική εταιρεία ακύρωσε όλες τις πτήσεις μεταξύ Βρέμης και Βηρυτού μέχρι τις 23 Οκτωβρίου.

SUNEXPRESS

Η SunExpress, μια κοινοπραξία μεταξύ της Turkish Airlines THYAO.IS και της Lufthansa, ανέστειλε τις πτήσεις προς τη Βηρυτό έως τις 17 Δεκεμβρίου.

UNITED AIRLINES UAL.O

Η αεροπορική εταιρεία με έδρα το Σικάγο ανέστειλε τις πτήσεις προς το Τελ Αβίβ για το άμεσο μέλλον για λόγους ασφαλείας.

Ειδοποιήσεις για τον αεροχώρο του Λιβάνου

Η Βρετανία συμβούλεψε τις βρετανικές αεροπορικές εταιρείες να μην εισέλθουν στον εναέριο χώρο του Λιβάνου από τις 8 Αυγούστου έως τις 4 Νοεμβρίου, επικαλούμενη «δυνητικό κίνδυνο για την αεροπορία από στρατιωτική δραστηριότητα».

