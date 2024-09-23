Το ενδεχόμενο ο ηγέτης της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ να είναι νεκρός φέρεται να διερευνά το Ισραήλ, όπως αναφέρουν οι Times of Israel, αν και θεωρείται εξαιρετικά απίθανο.

Συγκεκριμένα, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο Σινουάρ να σκοτώθηκε μετά τη φονική επίθεση με ρουκέτα που είχε στόχο ένα σχολείο στην πόλη της Γάζας.

«Στο Ισραήλ, ερευνούν την πιθανότητα ο Γιαχία Σινουάρ να μην είναι πλέον ζωντανός. Αυτή η πιθανότητα τέθηκε από ορισμένους ειδικούς που ασχολούνται με τα παλαιστινιακά ζητήματα, αν και δεν έχει καμία βάση ή δεν υπάρχον αποδεικτικά στοιχεία», είπε ο δημοσιογράφος Ben Caspit σε μια ανάρτηση στο X.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Walla σημειώνει ότι η Σιν Μπετ έχει απορρίψει το ενδεχόμενο αυτό και πιστεύει ότι ο Σινουάρ είναι ζωντανός.

Ο Caspit επικαλείται μια πηγή κοντά στο θέμα που του μετέφερε ότι: «Υπήρχαν επίσης περίοδοι στο παρελθόν που εξαφανίστηκε και νομίζαμε ότι ήταν νεκρός, αλλά στη συνέχεια εμφανίστηκε ξανά».

Απαντώντας στην αναφορά, ο Ισραηλινός δημοσιογράφος Barak Ravid σε ανάρτησή του στο X ανέφερε ότι αξιωματούχοι με άμεση γνώση επί του θέματος του είπαν ότι η Ιερουσαλήμ δεν έχει πληροφορίες που να υποδηλώνουν ότι ο ηγέτης της Χαμάς είναι νεκρός.

«Όλες οι ελπίδες και οι εικασίες βασίζονται στο γεγονός ότι ο Σινουάρ παραμένει άφαντος τις τελευταίες εβδομάδες», αναφέρει ο Ravid σύμφωνα με έναν από τους Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Ο Γιαχία Σινουάρ ο οποίος ήταν ο εγκέφαλος των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, έγινε αρχηγός της Χαμάς τον περασμένο Αύγουστο, αφού ο προκάτοχός του, Ισμαήλ Χανίγιε, σκοτώθηκε σε έκρηξη στο Ιράν. Γεννημένος το 1962, ο Σινουάρ ήταν ένα από τα πρώτα μέλη της Χαμάς όταν ιδρύθηκε το 1987. Προηγουμένως ηγήθηκε του κλάδου ασφαλείας της μαχητικής ομάδας και ήταν γνωστός για τις αδίστακτες τακτικές του ενάντια σε ύποπτους συνεργάτες του.

