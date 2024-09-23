Λογαριασμός
Ποτάμια οι δρόμοι στις Κάννες μετά τη σφοδρή νεροποντή - Τέθηκε σε κατάσταση υψηλού συναγερμού (Βίντεο)

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία ανέφερε σε δελτίο της πως νέα καταιγίδα είναι πιθανό να πλήξει τις Κάννες τις απογευματινές ώρες

Κάννες

Ξαφνική νεροποντή που προκάλεσε πλημμύρες έπληξε σήμερα τις Κάννες με αποτέλεσμα να παρασυρθούν αυτοκίνητα στους δρόμους και η πόλη της γαλλικής Ριβιέρας, που είναι διάσημη για το κινηματογραφικό φεστιβάλ της, να τεθεί σε κατάσταση υψηλού συναγερμού.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί από τις κατακλυσμιαίες βροχές στη γαλλική νοτιοανατολική περιοχή, όπου το 2015 τουλάχιστον 19 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους από τις πλημμύρες και δεκάδες χιλιάδες είχαν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση.

Η κατάσταση αναμένεται να επανέλθει στο κανονικό μέχρι το τέλος του πρωινού καθώς η καταιγίδα συνεχίζει να κινείται ανατολικά, ανέφερε εκπρόσωπος του Δήμου.

Ο δήμαρχος της πόλης Νταβίντ Λισνάρ δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV πως θα ζητήσει εξηγήσεις από άλλες αρχές αφού η πόλη έλαβε κυβερνητική ειδοποίηση μία ώρα μετά την έναρξη της καταιγίδας.

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία ανέφερε σε δελτίο της πως νέα καταιγίδα είναι πιθανό να πλήξει τις Κάννες τις απογευματινές ώρες.

