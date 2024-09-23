Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Πορτοκαλί προειδοποίηση για έντονες βροχοπτώσεις σε περιοχές της Αγγλίας έχει θέσει σε ισχύ για σήμερα η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, από το πρωί και μέχρι τις 9 το βράδυ τοπική ώρα εκατομμύρια κάτοικοι των περιοχών του Μπαθ, της Οξφόρδης, του Ρέντινγκ και του Μίλτον Κινς στα νότια της χώρας καλούνται να είναι σε ετοιμότητα για παν ενδεχόμενο καθώς προβλέπεται πως θα πέσει ποσότητα βροχής ίση με όση συνήθως πέφτει σε έναν μήνα.

Αυτό σημαίνει πως κατά τόπους το νερό μπορεί να φτάσει τα 120 χιλιοστά.

Οι αρχές προειδοποιούνται για πιθανά πλημμυρικά φαινόμενα, για προβλήματα στο οδικό δίκτυο και στο δίκτυο συγκοινωνιών. Θεωρείται πιθανή υψηλή συγκέντρωση κεραυνών.

Η μετεωρολογική υπηρεσία εφιστά ιδιαιτέρως την προσοχή στις περιοχές όπου τις προηγούμενες ημέρες εκδηλώθηκαν καταιγίδες, καθώς το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο. Συνολικά σε ισχύ είναι 12 προειδοποιήσεις για πλημμύρες.

Αρχικά η προειδοποίηση αφορούσε περιοχές της κεντρικής Αγγλίας, αλλά η τελευταία ανανέωση των μοντέλων δείχνουν πως το κύμα της κακοκαιρίας θα επικεντρωθεί πιο νότια. Στην κεντρική Αγγλία ισχύει εν τέλει ηπιότερη κίτρινη προειδοποίηση.

Έντονη ήταν δε η βροχόπτωση κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Λονδίνο και κατά τη διάρκεια της Κυριακής στις γύρω κομητείες. Αποτέλεσμα ήταν να πλημμυρίσουν δρόμοι, με το νερό να σκεπάζει αυτοκίνητα, καθώς και σιδηροδρομικές γραμμές.

Μάλιστα στο Γούμπερν της κομητείας Μπέντφορντσιρ το νερό που έπεσε όντως έφτασε τα μηνιαία επίπεδα, δηλαδή σχεδόν 110 χιλιοστά.



