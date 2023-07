Μαίνεται η φωτιά στο νησί Λα Πάλμα - Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους - Βίντεο

Σύμφωνα με τις αρχές, από την φωτιά έχουν καταστραφεί περισσότερα από 114.904 στρέμματα

Τουλάχιστον 4.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους καθώς μαίνεται ανεξέλεγκτη η δασική πυρκαγιά που εκδήλωθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες χθες στο ισπανικό νησί Λα Πάλμα, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές την ώρα που η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με σφοδρό κύμα καύσωνα.

Η πυρκαγιά στην Λα Πάλμα εκδηλώθηκε χθες στο Ελ Πινάρ ντε Πουνταγόρδα, μια δασική περιοχή στο βόρειο τμήμα του νησιού, στα Κανάρια, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να απομακρυνθούν οι κάτοικοι των χωριών Πουνταγόρδα και του γειτονικού Τιχαράφε.

Δέκα εναέρια μέσα και 300 πυροσβέστες στο έδαφος προσπάθησαν να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά στο νησί, το οποίο είναι τμήμα του ισπανικού αρχιπελάγους στα ανοιχτά των ακτών της δυτικής Αφρικής.

Τουλάχιστον 13 σπίτια καταστράφηκαν καθώς η φωτιά εξαπλωνόταν, δήλωσε ο πρόεδρος των Καναρίων Νήσων Φερνάνδο Κλαβίχο.

«Υπήρξε μια αντίσταση από τους ντόπιους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, αλλά κάνω έκκληση στους πολίτες να είναι υπεύθυνοι», τόνισε ο ίδιος στους δημοσιογράφους στο Λα Πάλμα.

Wildfires in La Palma continue:



A wildfire on the Spanish island of La Palma has led to the evacuation of approximately 2,000 people amid a scorching heat wave in Spain. The fire has destroyed around 4,500 hectares (11,120 acres) of land and caused the destruction of 12 houses.… pic.twitter.com/4eIWdyCO6F — Volcaholic 🇰🇪 🇬🇧 🌋 (@volcaholic1) July 16, 2023

Σύμφωνα με τις αρχές, από την φωτιά έχουν καταστραφεί περισσότερα από 114.904 στρέμματα.

Στην Τενερίφη, ένα άλλο νησί από τα οκτώ των Καναρίων, δασική πυρκαγιά που ξέσπασε χθες, οδήγησε στην απομάκρυνση 50 ανθρώπων και κατέστρεψε περί τα 148 στρέμματα, ανακοίνωσαν οι αρχές.

A forest fire has burnt through at least 4,500 hectares of land in the Spanish island of La Palma, forcing thousands of people to evacuate



See more👇https://t.co/uQbqXWePUx pic.twitter.com/4KmXCfINkZ — Sky News (@SkyNews) July 16, 2023

Χθες ο βασιλιάς Φελίπε VI της Ισπανίας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κλαβίχο για να εκφράσει την υποστήριξή του προς τους κατοίκους της Λα Πάλμα, ανακοίνωσε ο ισπανικός βασιλικός οίκος.

Τον Σεπτέμβριο του 2021, περισσότερα από 2.000 κτίρια καταστράφηκαν και πολλές χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους όταν άρχισε να ξεχύνεται λάβα από το ηφαίστειο Κιούμπρε Βιέχα .

Spanish Island of La Palma is on fire in what officials described as ‘out of control’ pic.twitter.com/8qGb093URM — Nerdy 🅰🅳🅳🅸🅲🆃 (@Nerdy_Addict) July 16, 2023

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

