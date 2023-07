Εκκενώνεται το νησί Λα Πάλμα της Ισπανίας εξαιτίας πυρκαγιάς - Συγκλονιστικά πλάνα

Δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο ισπανικό νησί της Λα Πάλμα οδήγησε στην απομάκρυνση τουλάχιστον 500 ανθρώπων, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Πρόκειται για την πρώτη φυσική καταστροφή στο νησί μετά την έκρηξη ηφαιστείου το 2021.

At least 500 people have been evacuated due to a forest fire on the Spanish island of La Palma, as stated by authorities on Saturday. This is the first significant natural crisis to occur on the island since the volcanic eruption in 2021.



