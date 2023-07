Βίντεο: H δραματική στιγμή της πάλης ενός άνδρα με βιρμανικό πύθωνα μήκους σχεδόν έξι μέτρων στη Φλόριντα

Ένας κυνηγός της Φλόριντα πάλεψε και έπιασε τον μεγαλύτερο βιρμανικό πύθωνα που έχει καταγραφεί ποτέ στην πολιτεία των ΗΠΑ. Το ρεκόρ επιβεβαιώθηκε από μια τοπική περιβαλλοντική οργάνωση, η οποία είπε ότι το ζώο είχε μήκος 5.7912 μέτρα και ζύγιζε 56 κιλά!

Στο βίντεο ο 22χρονος κυνηγός δίνει σκληρή μάχη με το τεράστιο σε μήκος φίδι, ενώ φίλοι του σπεύδουν να τον βοηθήσουν. To φίδι τελικά θανατώθηκε.



Ο πύθωνας της Βιρμανίας, είναι ένα από τα μεγαλύτερα φίδια του κόσμου. Είναι ένα χωροκατακτητικό είδος στη νότια Φλόριντα, που πιστεύεται ότι είναι υπεύθυνο για τη μείωση των πληθυσμών των γηγενών θηλαστικών.



Η σύλληψη και θανάτωσή τους στην πολιτεία είναι νόμιμη.

🚨🇦🇺🐍 A scary moment a six metres long Burmese python caught by a 22 year old snake hunter in South Florida, Australia. pic.twitter.com/0WLcqZejHV