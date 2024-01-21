Ισπανία: Ο Πέδρο Σάντσεθ στο πλευρό των διαδηλωτών υπέρ των Παλαιστινίων

O πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ εξέφρασε σήμερα τη στήριξή του στους δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που συμμετείχαν χθες στις διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης, σε πολλές πόλεις της χώρας.

«Εμείς επίσης, είμαστε μαζί με όλους και όλες», δήλωσε ο Σάντσεθ, κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου του Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Γαλικία (βορειοδυτικά), αναφερόμενος στις διαδηλώσεις «σε πολλούς δρόμους και πολλές πόλεις της Ισπανίας (…) για την αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους και το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή».

Οι κινητοποιήσεις, έπειτα από κάλεσμα της πλατφόρμας Δίκτυο Αλληλεγγύης κατά της κατοχής της Παλαιστίνης και με κεντρικό σύνθημα «Να σταματήσουμε τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη», πραγματοποιήθηκαν σε πολλές μεγάλες πόλεις, μεταξύ αυτών στη Μαδρίτη, όπου καταγράφηκε η μεγαλύτερη συμμετοχή, 25.000 άνθρωποι, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

«Προφανώς καταδικάζουμε τις φρικτές επιθέσεις της Χαμάς, απαιτούμε την άνευ όρων και επείγουσα απελευθέρωση όλων των ομήρων που βρίσκονται στα χέρια της Χαμάς», δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της ισπανικής κυβέρνησης.

«Όμως, με την ίδια αποφασιστικότητα, λέμε στην κυβέρνηση του Νετανιάχου ότι οι αδιάκριτοι βομβαρδισμοί και ο θάνατος αγοριών, κοριτσιών και χιλιάδων ανθρώπων στη Γάζα δεν είναι αποδεκτοί», συμπλήρωσε.

«Ζητάμε την εφαρμογή μιας μόνιμης κατάπαυσης του πυρός, θέλουμε η ανθρωπιστική βοήθεια να εισέλθει στη Γάζα, θέλουμε να διεξαχθεί ένα διεθνές συνέδριο για την ειρήνη και την αναγνώριση του παλαιστινιακού Κράτους από το σύνολο της διεθνούς κοινότητας», τόνισε ο Πέδρο Σάντσεθ.

Ο ίδιος εξέφρασε τη στήριξή του στον επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ, έναν Ισπανό σοσιαλιστή όπως εκείνος, που παρέστη στο συνέδριο της Γαλικίας.

«Είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι» που ο Μπορέλ ύψωσε «τη φωνή και τη σημαία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων στη Γάζα και σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή», δήλωσε.

Το βράδυ της Παρασκευής στο Βαγιαδολίδ, ο Μπορέλ είπε ότι «μια λύση δύο Κρατών πρέπει να επιβληθεί από το εξωτερικό για να υπάρξει ειρήνη», κατηγορώντας τον Νετανιάχου ότι «την εμποδίζει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.