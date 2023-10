Αναζωπυρώθηκε η φωτιά που είχε ξεσπάσει τον Αύγουστο στην Τενερίφη - Περίπου 3.200 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους Κόσμος 13:44, 05.10.2023 linkedin

Στις 11 Σεπτεμβρίου η πυρκαγιά τέθηκε «υπό έλεγχο», όμως δεν είχε ποτέ κατασβεστεί - Περίπου 3.200 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους προληπτικά χθες Τετάρτη