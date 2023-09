Ισπανία: Ένας άνδρας σκοτώθηκε σε φεστιβάλ ταυροδρομίας στη Βαλένθια - Δείτε βίντεο

Ένας άνδρας υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη όταν τον κάρφωσε με τα κέρατά του ένας ταύρος κατά τη διάρκεια ενός φεστιβάλ στην ανατολική Ισπανία, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Το θύμα, που δεν κατονομάστηκε, χτυπήθηκε στα πλευρά από τον ταύρο Κοθινέρο στο φεστιβάλ της πόλης Πόμπλα δε Φαρνάλς της Βαλένθια, το Σάββατο. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου λίγο αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή.

How is this still legal in 2023!? 😡



This barbaric spectacle occurred during a Catholic Puzol festival in Valencia, Spain, on 7 September. Just imagine what this bull is going through 💔



🎥 @PartidoPACMApic.twitter.com/XUP5AW4PeI