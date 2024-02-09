Σοκ έχει προκαλέσει στην Ισπανία η δολοφονία μιας 48χρονης, καθώς δολοφονήθηκε από τους θετούς ανήλικους γιους της. Μάλιστα, η γυναίκα φέρεται να δολοφονήθηκε επειδή μάλωνε για τους βαθμούς του μεγαλύτερου από τα παιδιά.



Η Σίλβια Λόπεζ βρέθηκε νεκρή στο αυτοκίνητό της στο γκαράζ του σπιτιού όπου έμενε με την οικογένειά της στην Κανταβρία της Ισπανίας. Ήταν δεμένη, μαχαιρωμένη και με μια σακούλα στο κεφάλι.



Σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ τα παιδιά της, ηλικίας 13 και 15 ετών, συνελήφθησαν για τον φόνο της μητέρας τους.





Οι πρώτες έρευνες δείχνουν ότι οι ανήλικοι μαχαίρωσαν τη μητέρα τους στο λαιμό, στη συνέχεια της έβαλαν μια τσάντα στο κεφάλι και εγκατέλειψαν τη σορό της στο οικογενειακό αυτοκίνητο.



Αν και αρχικά υπήρχαν υποψίες ότι για το έγκλημα ευθύνεται ο σύζυγος του θύματος, αργότερα οι ίδιοι οι έφηβοι ομολόγησαν το έγκλημα.



Μάλιστα, αφού σκότωσαν τη μητέρα τους, οι έφηβοι ουκρανικής καταγωγής διέφυγαν από το σημείο και τηλεφώνησαν στη γιαγιά τους προσποιούμενοι ότι μετά τη δολοφονία τους απήγαγαν.



Ωστόσο, αργότερα ομολόγησαν τη δολοφονική επίθεση στη μητέρα τους.



Ο 13χρονος βρίσκεται σε κέντρο προστασίας παιδιών υπό παρακολούθηση ψυχολόγων, ενώ για τον μεγαλύτερο αδερφό του την υπόθεση ανέλαβε η Εισαγγελία Ανηλίκων.



Ο πατέρας της γυναίκας είναι συγκλονισμένος από την εξέλιξη της υπόθεσης. «Δεν μπορεί να το πιστέψει» δήλωσε αστυνομική πηγή.

Πηγή: skai.gr

