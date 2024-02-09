Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σοκ στην Ισπανία με την άγρια δολοφονία 48χρονης από τους ανήλικους θετούς γιους της – Μάλωναν για τους βαθμούς

Οι έφηβοι "σκηνοθέτησαν" απαγωγή - Αρχικά οι υποψίες των αρχών στρέφονταν στον σύζυγο - Σοκαρισμένος ο παππούς

Ισπανία

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ισπανία η δολοφονία μιας 48χρονης, καθώς δολοφονήθηκε από τους θετούς ανήλικους γιους της. Μάλιστα, η γυναίκα φέρεται να δολοφονήθηκε επειδή μάλωνε για τους βαθμούς του μεγαλύτερου από τα παιδιά.

Η Σίλβια Λόπεζ βρέθηκε νεκρή στο αυτοκίνητό της στο γκαράζ του σπιτιού όπου έμενε με την οικογένειά της στην Κανταβρία της Ισπανίας. Ήταν δεμένη, μαχαιρωμένη και με μια σακούλα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ τα παιδιά της, ηλικίας 13 και 15 ετών, συνελήφθησαν για τον φόνο της μητέρας τους.

**ALL ROUND PICTURES & VIDEO FROM SOLARPIX.COM** **UK ONLINE USAGE FEE PER PIC 1st ??40.00,2nd ??20,00 INCLUDING VIDEO GRABS. - NO PRICE CAP** **FULL COPY BY NATALIA PENZA natypenza@gmail.com** -TEL: +34 659 567 821** JOB REF:22678 A/NPZ/SM DATE:8.02.2024 Caption: First pictures of Murdered Spanish Mother . TWO children have been arrested in northern Spain after their mum was found gagged and dead in the boot of her car. Police are treating the death of the 48-year-old woman, who has been pictured named locally so far as Silvia L??pez Gayubas as the deceased. This pic: Castro Urdiale Town *SOLARPIX COPYRIGHT WAVER NOTICE** The above fees are for the suppling these internet/web sourced images & videos only and Solarpix accept no responsibility for any breach of copyright, the use of images supplied and the publication of images is solely at your discretion.**All queries email to alert@solarpix.com or call : +34 951 668484**

Οι πρώτες έρευνες δείχνουν ότι οι ανήλικοι μαχαίρωσαν τη μητέρα τους στο λαιμό, στη συνέχεια της έβαλαν μια τσάντα στο κεφάλι και εγκατέλειψαν τη σορό της στο οικογενειακό αυτοκίνητο.

Αν και αρχικά υπήρχαν υποψίες ότι για το έγκλημα ευθύνεται ο σύζυγος του θύματος, αργότερα οι ίδιοι οι έφηβοι ομολόγησαν το έγκλημα.

Μάλιστα, αφού σκότωσαν τη μητέρα τους, οι έφηβοι ουκρανικής καταγωγής διέφυγαν από το σημείο και τηλεφώνησαν στη γιαγιά τους προσποιούμενοι ότι μετά τη δολοφονία τους απήγαγαν.

Ωστόσο, αργότερα ομολόγησαν τη δολοφονική επίθεση στη μητέρα τους.

Ο 13χρονος βρίσκεται σε κέντρο προστασίας παιδιών υπό παρακολούθηση ψυχολόγων, ενώ για τον μεγαλύτερο αδερφό του την υπόθεση ανέλαβε η Εισαγγελία Ανηλίκων.

Ο πατέρας της γυναίκας είναι συγκλονισμένος από την εξέλιξη της υπόθεσης. «Δεν μπορεί να το πιστέψει» δήλωσε αστυνομική πηγή. 

**ALL ROUND PICTURES & VIDEO FROM SOLARPIX.COM** **UK ONLINE USAGE FEE PER PIC 1st ?40.00,2nd ?20,00 INCLUDING VIDEO GRABS. - NO PRICE CAP** **FULL COPY BY NATALIA PENZA natypenza@gmail.com** -TEL: +34 659 567 821** JOB REF:22678 A/NPZ/SM DATE:8.02.2024 Caption: First pictures of Murdered Spanish Mother . TWO children have been arrested in northern Spain after their mum was found gagged and dead in the boot of her car. Police are treating the death of the 48-year-old woman, who has been pictured named locally so far as Silvia L?pez Gayubas as the deceased. This pic: Castro Urdiale Town *SOLARPIX COPYRIGHT WAVER NOTICE** The above fees are for the suppling these internet/web sourced images & videos only and Solarpix accept no responsibility for any breach of copyright, the use of images supplied and the publication of images is solely at your discretion.**All queries email to alert@solarpix.com or call : +34 951 668484**

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Δολοφονία Ισπανία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark