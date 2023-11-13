Οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες στα κτίρια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε όλη την Ασία σήμερα, ενώ τα μέλη του προσωπικού του κλήθηκαν να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή, αποτίνοντας φόρο τιμής στους συναδέλφους τους που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο Ισραήλ/Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Η μπλε και λευκή σημαία των Ηνωμένων Εθνών κυματίζει μεσίστια από τις 09:30 (τοπική ώρα) σε Μπανγκόκ, Τόκιο και Πεκίνο, την επομένη της ανακοίνωσης του ΟΗΕ περί «μεγάλου αριθμού νεκρών και τραυματιών» στον «βομβαρδισμό» της έδρας του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (PNUD στα γαλλικά, UNDP στα αγγλικά) στη Γάζα.

Εξάλλου εικονολήπτες του Γαλλικού Πρακτορείου κατέγραψαν πλάνα που εικονίζουν κρατήρα στην αυλή σχολείου του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) στην Μπέιτ Λαχίγια, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Την Παρασκευή, το UNRWA ανακοίνωνε πως από το ξέσπασμα του πολέμου έχουν σκοτωθεί πάνω από 100 εργαζόμενοί του στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.