Ιράκ: Τουλάχιστον πέντε ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από ιρακινή πόλη προς αμερικανική στρατιωτική βάση στη Συρία

Τουλάχιστον πέντε ρουκέτες εκτοξεύθηκαν σήμερα από την ιρακινή πόλη Ζούμαρ προς μια αμερικανική στρατιωτική βάση στη βορειοανατολική Συρία, δήλωσαν στο Reuters δύο ιρακινές πηγές ασφαλείας.

Αυτή η επίθεση εναντίον αμερικανικών δυνάμεων είναι η πρώτη από τις αρχές Φεβρουαρίου, όταν ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν στο Ιράκ σταμάτησαν τις επιθέσεις τους εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

