Προβλήματα από την Καταιγίδα Άγκνες σε Ιρλανδία και Βρετανία Κόσμος 21:31, 27.09.2023

Η πρώτη επώνυμη καταιγίδα του φθινοπώρου μετακινείται προς τη βορειοδυτική Βρετανία «εντεινόμενη γρήγορα», όπως ανέφερε το Μετεωρολογικό Γραφείο